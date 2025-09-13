Viradas, emoção e golaços: Juventus vence Inter de Milão por 4 a 3 em partida histórica
Em duelo equilibrado, gol da vitória acontece aos acréscimos da segunda etapa
Em uma das partidas mais eletrizantes dos últimos anos no futebol italiano, a Juventus venceu a Inter de Milão por 4 a 3 no clássico válido pela terceira rodada da Serie A 2025/2026. O duelo, realizado neste sábado (13) no Allianz Stadium, em Turim (ITA), foi marcado por gols espetaculares, reviravoltas no placar e um desfecho digno da história do Derby d’Italia.
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
A Juventus abriu o placar, aos 14', em jogada iniciada pelo lado esquerdo, após cobrança de escanteio. A bola foi afastada parcialmente pela defesa e voltou para o mesmo setor, até chegar aos pés de Manuel Locatelli, que lançou na área. Bremer dominou pelo lado direito e cruzou em meia altura, encontrando Lloyd Kelly, que finalizou de primeira, com categoria, no canto esquerdo do goleiro: 1 a 0 para a Juventus.
A Inter empatou em jogada construída pelo meio e finalizada pelo lado esquerdo, aos 30'. Carlos Augusto recebeu e rolou para Hakan Çalhanoğlu, que chutou com precisão de perna esquerda, rasteiro, no canto esquerdo do gol adversário: 1 a 1.
A Juventus voltou a liderar ainda na primeira etapa, aos 38', em lance que começou com uma troca de passes paciente. Em dia de assistente, Bremer recebeu no meio-campo e tocou de primeira para Kenan Yildiz, que mesmo distante da área, conduziu e arriscou um forte chute de longa distância. A bola foi certeira no canto direito, sem chances para o goleiro, colocando novamente a equipe de Turim à frente: 2 a 1 para a Juventus.
2️⃣ Segundo tempo
O empate da Inter veio novamente na especialidade de Çalhanoğlu, o chute de longa distância. Após uma sequência confusa de cabeçadas dentro da área, o turco dominou no peito fora da área, na região da quina direita da área, e finalizou de voleio, cruzado, colocando a bola no canto direito do gol em belo lance técnico: 2 a 2.
A equipe de Milão assumiu a vantagem pela primeira vez na partida em cobrança de escanteio pelo lado esquerdo executada por Federico Dimarco. Marcus Thuram subiu com precisão e cabeceou de forma cirúrgica para o fundo das redes aods 31'. O destino, porém, reservou um momento simbólico: seu irmão, Khéphren Thuram, empatou para a Juventus aos 38' em jogada semelhante, também de cabeça, após cobrança de falta. Ambos estavam sob os olhares do pai, Lilian Thuram, ídolo histórico de Parma e Juventus, presente nas tribunas: 3 a 3.
O desfecho da partida veio apenas nos minutos finais. Vasilije Adžić, pouco conhecido e recém-saído do banco aos 28', decidiu arriscar de fora da área nos acréscimos. O chute potente, de perna direita, encontrou o ângulo e decretou a vitória da Velha Senhora em casa, selando um dos confrontos mais emocionantes entre as duas equipes nos últimos anos: 4 a 3 para a Juventus.
