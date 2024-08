Resumo das Olimpíadas: veja como foi o dia dos brasileiros neste domingo (4)

Derrota de Hugo Calderano foi uma das notícias ruins do domingo para o Brasil (Foto: WANG Zhao / AFP)







Publicada em 04/08/2024 - 17:48 • Paris (FRA)

O Brasil não teve um bom dia nas Olimpíadas de Paris 2024. Este domingo (4) se iniciou com a eliminação de Marcus D'Almeida, número 1 do ranking mundial, nas oitavas de final do tiro com arco. Hugo Calderano, do tênis de mesa, perdeu a disputa de bronze. As duplas de vôlei de praia Carol/Bárbara e George/André foram eliminadas. Por outro lado, Evandro/Arthur avançaram. Para fechar o dia em melhor forma, a Seleção de Vôlei Feminino venceu a Polônia por 3 sets a 0. Veja o resumão abaixo.

Marcus D'Almeida eliminado

Jucielen Romeu derrotada no boxe

Hugo Calderano perde o bronze

George/André caem no mata-mata

Carol/Bárbara fora das Olimpíadas

Evandro/Arthur classificados

Brasil vence a Polônia no vôlei

