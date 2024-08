Carol Solberg e Bárbara Seixas levam virada, se perdem no jogo e se despedem das Olimpíadas

Carol mergulha para tentar uma defesa (Foto: Thomas SAMSON / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 13:00 • Paris (FRA)

A dupla brasileira do vôlei de praia, Carol e Bárbara, perdeu para as australianas Mariafe/Clancy por 2 sets a 0 e se despediu das Olimpíadas neste domingo (4). Com ataques agressivos, as atletas da Austrália se saíram melhor e conquistaram a vaga para as quartas de final.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as principais notícias

Carol Solberg e Bárbara Seixas durante as oitavas de final contra Mariafe/Clancy em Paris 2024 (Fotos: Thomas SAMSON / AFP)

COMO FOI A PARTIDA?

Carol Solberg e Bárbara Seixas comandaram o placar durante a maior parte do tempo. No entanto, uma boa passagem de Clancy pelo saque igualou as forças e deu confiança às australianas. A dupla adversária virou o placar e teve set points em sequência. Mariafe e Clancy aproveitaram o quarto desses pontos decisivos, e venceram por 24 a 22.

O inicio do segundo set para as brasileiras foi um verdadeiro pesadelo. Carol e Bárbara iniciaram com os primeiros pontos. No entanto, a dupla australiana conseguiu armar diversos ataques rápidos, virar e ampliar a vantagem. As brasileiras tentaram voltar ao jogo aos poucos, mas não foi o suficiente para vencer a partida. Mariafe e Clancy fecharam em 21 a 14.

Com o resultado da partida e uma boa atuação de Mariafe e Clancy, Carol e Bárbara se despedem dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.