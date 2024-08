Evandro e Arthur vencem dupla de holandês condenado por estupro e vão às quartas

Evandro e Arthur estão nas quartas de final em Paris (Foto: Thomas Samson / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 17:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Evandro e Arthur estão classificados para as quartas de final do vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris. A dupla brasileira venceu os holandeses Immers e Van de Velde por 2 sets a 0 (21/16 e 21/16) no Estádio Torre Eiffel.

➡️Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e veja as notícias em tempo real

Um dos adversários do brasileiros, Steven van de Velde está no centro de uma polêmica nos Jogos de Paris. Ele foi condenado a quatro anos de prisão no Reino Unido, em 2016, pelo estupro de uma menina de 12 anos, em 2014, quando o atleta tinha 19. Ele cumpriu parte da sentença antes de retornar à Holanda. Autorizado a voltar competir em 2017, Van de Velde foi alvo de vaias nos jogos que disputou em Paris.

Evandro e Arthur terão um grande desafio na próxima fase. Os brasileiros vão enfrentar os suecos Ahman e Hellvig, dupla número 1 do ranking do vôlei de praia.