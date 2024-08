Marcus D’Almeida é eliminado do tiro com arco e compara adversário com Simone Biles

Marcus D'Almeida caiu nas oitavas de final para o coreano Kim Woo-jin (Foto: Punit PARANJPE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 09:07 • Rio de Janeiro

Marcus D'Almeida caiu nas oitavas de final do tiro com arco das Olimpíadas neste domingo para o Kim Woo-jin, da Coréia do Sul. Ele não conseguiu acompanhar a precisão do adversário e perdeu o confronto por 7 a 1 (parciais de 29-29, 30-27, 30-29, 30-28). Após a derrota, o brasileiro comparou o sul-coreano com Simone Biles, fenômeno da ginástica artística.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as principais notícias

Em entrevista para a Rede Globo, o arquerio do Brasil falou sobre a qualidade do adversário. Kim Woo-jin é o atual numero 2 do mundo, atrás apenas do próprio Marcus D'Almeida, e foi medalhista de ouro no tiro com arco por equipes nas últimas três olimpíadas.

- Estamos falando da Simone Biles do tiro com arco. Ele está a muitos anos no circuito e só aqui (em Paris) tem dois ouros nesta Olimpíadas. Se for contar Tóquio e Rio, ele tem mais dois ainda. Sabia que ia ser um confronto difícil. Não vim aqui para escolher adversário, mas sim para agradecer a oportunidade e fazer mais. Treinar mais. Ainda vou ganhar dele - disse o atleta brasileiro.

Apesar da derrota, Marcus D'Almeida buscou avaliar o ciclo como positivo. O brasileiro chegou na competição de Paris como um dos favoritos a medalha. Sem o objetivo concluído, ele confirmou o desejo de disputar as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028, e continuar com o sonho de subir em um pódio olímpico.

- Não vou apagar o que fiz neste ciclo. Foram duas medalhas em mundiais, sou o atual número 1 do mundo. Vou forte para Los Angeles. Eu tenho um sonho, ele é grande, foi Deus que me deu, e vou lutar - concluiu.