Jucielen Romeu em ação no boxe nas Olimpíadas (Foto: MOHD RASFAN / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 06:53 • Paris (FRA)

O boxe brasileiro encerrou sua participação nas Olimpíadas de Paris com derrota de Jucielen Romeu. Na categoria peso pena, a atleta foi batida por Esra Yildiz, da Turquia, em decisão dividida dos árbitros por 4 a 1, nas quartas de final, e não tem mais chances de medalha.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as principais notícias

Apesar de uma luta equilibrada no papel, a lutadora europeia acertou mais entradas na brasileira, e teve um desempenho melhor ao longo do embate. Jucielen chegou a vencer o segundo round, mas no minuto final do terceiro assalto, o cansaço pesou para a paulista, que foi dominada e acabou sucumbindo nos pontos.

- Olímpiadas são duras, as lutas não são fáceis. Não saio daqui com a sensação de que dava mais, saio com a cabeça tranquila de que fiz tudo que estava ao meu alcance. Agora é continuar treinando, ter foco. Não vou me abater, não vou descansar e vou me manter para estar aqui em mais uma Olimpíada para representar o Brasil mais forte ainda - disse a lutadora.

➡️ Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no Sportv

Este foi o último compromisso do país na modalidade em Paris. O desempenho não foi positivo, com apenas uma medalha - Bia Ferreira ficou com o bronze -, duas a menos em relação aos Jogos de Tóquio, realizados em 2021.