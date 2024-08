Marcus D'Almeida em ação no tiro com arco (Foto: Punit PARANJPE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 05:45 • Paris (FRA)

Marcus D'Almeida não conseguiu corresponder às expectativas nas Olimpíadas. Competindo no tiro com arco, o brasileiro caiu ainda nas oitavas de final para o sul-coreano Kim Woo-jin, sendo derrotado por 7 a 1 (parciais de 29-29, 30-27, 30-29 e 30-28).

O primeiro set terminou empatado, com os dois arqueiros acertando o centro do alvo duas vezes cada. Porém, nas três parciais seguintes, Kim acertou os nove tiros na pontuação máxima, o que complicou a vida de Marcus. Esta foi a quinta derrota do "Cupido" para o esportista asiático.

O embate era considerado uma "final antecipada", já que os dois ocupam as posições de topo do ranking, com Marcus atualmente na liderança. Porém, o desempenho do brasileiro nas qualificatórias - ficou em 17º - colocou os dois frente a frente antes do tempo previsto.

Woo-jin está em busca de sua primeira medalha olímpica na esfera individual. Porém, na disputa por equipes, já alcançou três ouros, incluindo o lugar mais alto do pódio em Paris, quando superou a França junto a seus compatriotas Lee Woo-seok e Kim Je-deok.

Marcus D'Almeida também chegou a competir nas duplas mistas nestas Olimpíadas. Porém, ao lado de Ana Luiza Caetano, foi eliminado também nas oitavas de final, diante de Matias Grande e Alejandra Valencia, do México.