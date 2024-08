Este foi o primeiro confronto entre Brasil e Polônia no vôlei feminino em Olimpíadas (Foto: Natalia KOLESNIKOVA/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 17:42 • Rio de Janeiro

Com a 'South Paris Arena' lotada de torcedores brasileiros, a Seleção Brasileira de vôlei feminino encerra a fase de grupos com 100% de aproveitamento. A equipe de José Roberto Guimarães conquistou vitória sobre a Polônia por 3 sets a 0 (parciais de 25-21, 38-36 e 25-14), garantindo a classificação para as quartas de final, em primeiro lugar geral.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as principais notícias

Veja como foi a partida;

(Foto: Natalia KOLESNIKOVA/AFP)

🏐 RESUMO DA PARTIDA:

O primeiro set foi disputado praticamente ponto a ponto, alternando entre as duas equipes, com destaque para a central brasileira Thaísa que marcou 7 pontos. No final, a Seleção Brasileira conseguiu abrir vantagem, fechando o set por 25 - 21.

O segundo set começou tranquilo, mas teve emoção até o fim. No início, o Brasil abriu uma pequena vantagem de quatro pontos e conseguiu administrá-la até o set point. Vencendo por 24 a 20, a equipe brasileira deu um susto nos torcedores e viveu o set mais longo das olimpíadas, fechado em 38 - 36.

O destaque ficou por parte de Gabi que além do ponto decisivo, marcou outros 11 pontos, somente no segundo set.

O terceiro e último set foi o mais rápido do jogo. Carolana comandou o set e o Brasil manteve a vantagem média de 6 pontos por todo o set, fechando em 25-14.

Rosamaria e Roberta também foram nomes de grande destaque na partida.

👀 O QUE VEM POR AÍ?

Com a vitória, a Seleção de José Roberto Guimarães, que já havia garantido a vaga nas quartas de final, se classifica na primeira colocação. Na primeira partida do mata-mata, o Brasil enfrentará último colocado na classificação.

✅ESCALAÇÃO INICIAL:

Levantadora: Roberta Ratzke

Oposta: Rosamaria Montibeller

Ponteiras: Gabi Guimarães e Ana Cristina

Centrais: Thaisa e Carolana

Líbero: Nyeme Costa

Técnico: José Roberto Guimarães