Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 06:03 • Paris (FRA)

Não deu para George e André no vôlei de praia das Olimpíadas. A dupla brasileira lutou, mas caiu diante dos alemães Nils Ehlers e Clemens Wickler por 2 sets a 0 (parciais de 21-16 e 21-17), em jogo válido pelas oitavas de final da competição.

Os dois sets foram parecidos. Os europeus tiveram boas metades iniciais e abriram vantagem em ambos, administrando o bom desempenho no placar posteriormente. O destaque ficou para Ehlers, que com seus 2,11m, teve facilidade para virar bolas de ataque e fechar os espaços do Brasil ao subir no bloqueio.

Na fase de grupos, George e André também não tiveram uma jornada tão positiva. De três partidas, perderam duas, e precisaram contar com outros resultados para o avanço ao mata-mata. A única vitória aconteceu sobre El Graoui e Abicha, do Marrocos, por 2 a 0.

Na esfera masculina, o Brasil agora será representado apenas por Evandro e Arthur. Os dois entram em ação na quadra francesa ainda neste domingo (4), às 16h (de Brasília), para enfrentar os holandeses Steven van de Velde e Matthew Immers.

No feminino, as esperanças de medalha seguem a todo vapor, com duas duplas vivas na briga. Bárbara Seixas e Carol Solberg brigam por uma vaga nas quartas às 12h, enfrentando Mariafe e Clancy, da Austrália; na segunda (5), será a vez de Duda e Ana Patrícia duelarem com a dupla japonesa formada por Akiko e Ishii.