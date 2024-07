Resumo das Olimpíadas: veja como foi o dia dos brasileiros neste domingo (28) em Paris

Rayssa Leal ficou com a medalha de bronze no skate street (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 19:30 • Paris (FRA)

O Brasil conquistou as primeiras medalhas nas Olimpíadas de Paris neste domingo (28). No judô, Willian Lima levou uma prata, e Larissa Pimenta, o bronze. No skate street, Rayssa Leal ficou com a medalha de bronze. O dia também contou com derrotas no handebol e futebol feminino, e vitórias no surfe e vôlei de praia. Confira os principais resultados abaixo:

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

➡️ Brasil abre vantagem, mas sofre virada da Hungria no último lance no handebol feminino

➡️ Bárbara e Carol Solberg vencem japonesas e estreiam com o pé direito no vôlei de praia

➡️ Thiago Wild deixa vantagem escapar, se irrita e é eliminado nas Olimpíadas

➡️ É prata! Willian Lima perde para japonês, mas conquista primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas

➡️ Larissa Pimenta conquista a segunda medalha do judô brasileiro nas Olimpíadas

➡️ Rayssa Leal é medalha de bronze no skate nas Olimpíadas de Paris

➡️ Brasil leva virada no fim e perde para Japão no futebol feminino das Olimpíadas

➡️ Bia Haddad derrota francesa, avança na Olimpíada e quebra jejum

➡️ Thiago Monteiro e Laura Pigossi perdem e se despedem de Paris

➡️ Olimpíadas: Tati Weston-Webb vence repescagem e avança às oitavas no surfe

➡️ Brasil na final! Veja como foi o desempenho das ginastas brasileiras no qualificatório