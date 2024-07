Mari Fernandes em ação no duelo (Foto: Aris MESSINIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 05:45 • Paris (FRA)

O Brasil foi superado pela Hungria de maneira dolorida no handebol feminino nas Olimpíadas neste domingo (28). Em jogo truncado e absolutamente físico, as Leoas perderam vantagem de cinco gols e sofreram a virada no último lance, sendo derrotadas por 25 a 24.

O resultado manteve a Seleção Brasileira provisoriamente na liderança do grupo B, já que havia atropelado a Espanha na estreia e construído bom saldo. As húngaras, derrotadas pela França no primeiro jogo, respiraram na chave.

🤾‍♀️ COMO FOI O JOGO?

Os primeiros minutos de partida foram equilibrados, e nenhum dos dois times conseguia abrir vantagem no marcador. Com 8 a 8, porém, a Hungria teve uma jogadora ejetada, e o Brasil aproveitou para construir três de diferença, após sete metros de Gabi Bitolo e linda vaselina de Marcela.

Os três gols foram se mantendo no placar por bastante tempo. A etapa inicial terminaria 15 a 12, e as Leoas continuaram administrando a vitória parcial. Gabi operava grandes defesas embaixo das traves, e Bruna e Jéssica respondiam com efetividade no ataque. Porém, uma queda de concentração fez as europeias empatarem em 23 a 23 já dentro dos cinco minutos finais.

Jéssica voltou a se destacar, vindo da ponta, e recolocou o Brasil na frente, mas Simon, de longe, empatou no lance seguinte. A bola entraria novamente em boas condições para a camisa 10, mas Böede-Biro salvou. A última posse foi das húngaras, e novamente, Simon acertou a mão e colocou no ângulo de Gabi, sem chances de defesa. Virada dolorida que pode custar caro em uma chave equilibrada.

Patrícia Matieli em ação no duelo entre Brasil e Hungria, pelo handebol feminino (Foto: Aris MESSINIS / AFP)

👀 O QUE VEM POR AÍ?

Buscando a classificação rumo ao mata-mata, o Brasil volta às quadras francesas em dois dias. Na terça-feira (30), as comandadas de Cristiano Rocha duelam justamente contra as donas da casa em compromisso duríssimo, a partir das 14h (de Brasília).