Brasil fica em quarto no qualificatório (Foto: Loic VENANCE/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 19:25 • Rio de Janeiro

Neste domingo (28), Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares participaram da etapa qualificatória em busca da final por equipe nas Olimpíadas de Paris. As meninas do Brasil conquistaram a vaga olímpica no último Mundial de Ginástica Artística, realizado na Antuérpia, em 2023.

Como esperado, Rebeca Andrade foi o grande destaque do Brasil. A paulista irá disputar quatro finais individuais: salto, trave, solo e o individual geral. Pela equipe brasileira, além do salto espetacular que valeu 14.900, Rebeca obteve a maior pontuação entre as companheiras do Brasil nos quatro aparelhos.

Rebeca Andrade ficou só ficou fora da final das barras assimétricas (Foto: Loic VENANCE / AFP)

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Com falhas graves, Flávia Saraiva e Jade Barbosa tiveram desempenho abaixo do esperado no qualificatório.

Flávia Saraiva sofreu queda na trave e fica fora de final. (Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)

Flavinha fazia uma apresentação muito sólida na trave, mas acabou sofrendo uma queda no aparelho que era o seu mais forte. No solo, Flávia também cometeu um erro grave, pisando fora da área delimitada. Os erros resultaram em grandes descontos nas notas, pontuando 13.133 na trave e 13.166 no solo.

Jade não caiu, mas teve uma falha grave nas barras assimétricas. A atleta do Flamengo bateu o pé em uma das barras, e também sofreu grande desconto na nota. A série pontuou 12.733 e acabou sendo descartada por ser a menor.

➡️ Olimpíadas: Rayssa Leal revela ao Lance! playlist que ouviu na final do skate street

Lorrane Oliveira não teve nenhuma falha grave, mas também não foi espetacular em nenhum aparelho. Assim, a atleta não se classificou para nenhuma final individual e disputará somente a final por equipe.

Lorrane Oliveira se apresentou somente no salto e nas barras assimétricas (Foto: Loic VENANCE/AFP)

A grata surpresa do Brasil foi a estreante Júlia Soares. Aos 18 anos, Júlia fez uma série muito limpa e conquistou uma vaga para a final individual por aparelho na trave, pontuando 13.800. Além da trave, Júlia teve um ótimo desempenho no solo, ajudando muito a equipe brasileira a conquistar a classificação na final por equipes.