Casagrande elege melhor jogador do Mundial e crava favorito ao título

O ex-jogador Walter Casagrande elegeu o melhor jogador do Mundial de Clubes da Fifa e cravou o clube favorito a vencer a competição. Depois da eliminação de Flamengo e Botafogo, nas oitavas de final, Palmeiras e Fluminense são os representantes brasileiros vivos na competição.

continua após a publicidade

O desempenho de todos os representantes nacionais no Mundial de Clubes foi motivo de orgulho e destaque na imprensa internacional. Se o Borussia Dortmund for eliminado para o Monterrey, nesta terça-feira (1), o Brasil será o clube com mais times nas quartas de final do torneio.

➡️Luxemburgo crava favorito para vencer o Mundial de Clubes: ‘Chega devagarinho’

No programa Galvão e Amigos, na Band, Walter Casagrande foi sincero ao falar do favorito a levar a competição. Ele também elegeu o craque do Mundial de Clubes até aqui.

continua após a publicidade

- O melhor jogador é o Arias - começou Casagrande

- Eu acho que o Bayern. Eu sou muito fã do bayern como clube, como jeito. O bayern ganha jogando sério, ele perde jogando sério. Ele nunca olha um torneio, um jogo, como menos. Eu gosto desse estilo, e o time é muito bom.

➡️Atitude de Guardiola viraliza após eliminação do City no Mundial

Jornalista crava jogador de clube brasileiro como melhor do Mundial

Os clubes brasileiros continuam dando show no Mundial de Clubes da Fifa. Nesta segunda-feira (30), o Fluminense eliminou a Inter de Milão, com uma vitória de 2 a 0, e vai enfrentar o Al Hilal nas quartas de final. Um jornalista cravou um jogador do futebol brasileiro como o melhor do Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A vitória do Fluminense foi a terceira brasileira contra europeus no Mundial de Clubes. Agora, o Flu enfrentará o Al-Hilal, que venceu o Manchester City por 4 a 3 na prorrogação (após empate de 2 a 2 no tempo regulamentar).

Depois da vitória tricolor, Bruno Formiga, jornalista da TNT Sports, cravou que o colombiano Jhon Arias é o melhor jogador do Mundial de Clubes até aqui.

- O melhor jogador da competição (Mundial de Clubes) é o Arias mesmo. Eu fiquei na dúvida durante o jogo, mas a coisa foi se construindo ali.