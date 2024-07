Thiago Wild deixa vantagem escapar, se irrita e é eliminado nas Olimpíadas

Thiago Wild em Roland Garros (Foto: Emmanuel Dunand/AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 28/07/2024 - 09:47 • Paris (FRA)

Thiago Wild foi eliminado, neste domingo (28), em sua estreia em simples nos Jogos Olímpicos de Paris, na França, em torneio realizado no saibro de Roland Garros. O paranaense caiu diante do argentino Tomas Etcheverry por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e (9/7) 6/2, após 1h59min de duração na quadra 9 do complexo parisiense.

Esta é a primeira participação olímpica de Wild que chegou a entrar nos Jogos de Tóquio em 2021, mas optou por não ir, jogando o calendário normal da ATP de torneios no piso lento europeu.

Thiago perde pela quinta vez em seis jogos contra Etcheverry, a terceira do ano onde caiu em dois sets no Masters 1000 de Roma, na Itália, e desistindo no segundo set no ATP 250 de Lyon, na França.

O primeiro set foi bem pegado entre os dois tenistas, com uma quebra para cada lado no começo e o tie-break. Wild abriu 5 a 1 com a torcida quase toda a seu favor com brasileiros fazendo muito barulho. Mas ponto a ponto o paranaense deixou a vantagem escapar, salvou set-point, teve sua chance, mas cometeu três erros bobos e o set foi embora. Ele se irritou e tacou a raquete ao término da parcial.

No segundo set, Thiago Wild foi quebrado no quarto game. Ele salvou uma das chances do rival, mas Etcheverry caiu em quadra, pediu atendimento médico no 30/40 e após longo período de espera o brasileiro voltou frio, cometeu erro bobo e tomou a quebra. Etcheverry abriu 4 a 1 e conduziu bem até o triunfo com uma melancólica dupla-falta do brasileiro. Foram 27 erros não-forçados de Thiago na partida.

Ele anda joga duplas com Thiago Monteiro contra os cazaques Alexandr Nedovyesov e Alexander Bublik.