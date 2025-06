O Fluminense venceu a Inter de Milão por 2 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. A classificação histórica do tricolor carioca também aumentou significativamente o prêmio do clube na competição e a equipe receberá mais uma quantia milionária. Germán Cano e Hércules marcaram os gols na tarde desta segunda-feira (30) no Bank of America Stadium, em Charlotte.

A Fifa determinou o pagamento de cotas fixas e variáveis aos clubes participantes da competição. O Fluminense já havia garantido US$ 15,2 milhões, cerca de R$ 83 milhões na cotação atual, apenas pela participação no torneio. Além disso, somou mais US$ 4 milhões (R$ 22 mi) após empatar com Dortmund e Mamelodi e vencer o Ulsan HD. Com a classificação nas oitavas, o clube somou mais US$ 7,5 mi (R$ 41,2 mi) no faturamento, totalizando US$ 26,7 milhões (R$ 145 milhões) com a vaga no mata-mata.

Após bater a Inter de Milão e se garantir entre os oito melhores da competição, o Fluminense faturou mais US$ 13,1 milhões (R$ 71 milhões). Ou seja, até aqui, o tricolor carioca somou US$ 39,8 milhões, o equivalente a R$ 216 milhões, com os bônus pagos pela Fifa no Mundial.

Cano comemora classificação do Fluminense contr a Inter de Milão no Mundial. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Vitória do Fluminense não reflete abismo financeiro

O duelo em Charlotte terminou com vitória brasileira, mas o cenário projetado no pré-jogo pesava muito mais em favor do clube italiano. Ao analisar as finanças de Inter de Milão e Fluminense, há uma diferença considerável entre as receitas arrecadas, valor de mercado dos elencos e gastos com salários.

Enquanto a Inter de Milão ostenta uma receita anual de R$ 2,5 bilhões, enquanto o Fluminense fatura R$ 416 milhões - cifras que não consideram a venda de jogadores. No valor de mercado dos elencos, os italianos têm um grupo de atletas avaliado em R$ 4,64 bilhões, contra R$ 531 milhões do Flu. O elenco nerazzurri é quase nove vezes mais valioso que o do clube carioca.

Nos gastos com salário, a Inter investe mais do que o dobro do que o Fluminense gasta anualmente. Os italianos gastam cerca de R$ 900 milhões por temporada, enquanto a equipe carioca tem um gasto de aproximadamente R$ 380 milhões com os salários dos atletas.