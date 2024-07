Carol Solberg bloqueia Ishii na partida (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 07:29 • Paris (FRA)

Bárbara Seixas e Carol Solberg tiveram uma estreia sólida no vôlei de praia feminino nas Olimpíadas. As brasileiras superaram a dupla Akiko Hasegawa e Miki Ishii, do Japão, por 2 sets a 0 (parciais de 21-12 e 21-19).

No primeiro set, o Brasil dominou as ações desde o começo. As três primeira jogadas foram convertidas em pontos, e o domínio se manteve até o fim, com Bárbara se destacando em boas subidas para virar a bola.

A segunda parcial, porém, foi mais equilibrada. As japonesas faziam o saque entrar e dificultavam a recepção. O placar, em determinado momento, mostrava 17 a 17, mas Carol montou o bloqueio muito bem na reta final, e Bárbara cravou a última bola para vencer o jogo.

A vitória dá confiança à dupla para o próximo compromisso, já que o grau de dificuldade aumenta. As brasileiras terão pela frente as lituanas Paulikiene e Raupelyte, na terça-feira (30).