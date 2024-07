Bia Haddad derrota francesa, avança na Olimpíada e quebra jejum

Bia Haddad venceu por 2 sets a 1 (Foto: Ben Stansall/AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 28/07/2024 - 15:50 • Paris (FRA)

Com sofrimento e após apagão, Bia Haddad Maia, 22ª do mundo, se recuperou e garantiu vaga na segunda rodada de simples dos Jogos Olímpicos de Paris, realizados no saibro de Roland Garros. A brasileira superou a francesa Varvara Gracheva por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/0, após 2h14min na quadra 7.

Bia se torna a primeira mulher brasileira a ganhar um jogo de simples em uma Olimpíada desde a paranaense Gisele Miró que venceu em 1988 em Seul, na Coreia do Sul. O tênis não fazia parte dos Jogos Olímpicos na época de Maria Esther Bueno.

Quase quatro décadas atrás, Gisele Miró, então número 137 do mundo, venceu na estreia da Olimpíada a canadense Helen Kelesi, 22º do ranking na época, por duplo 7/5. A participação da curitibana terminou na segunda rodada para a búlgara Katerina Maleeva, top 10 em 1988, por 7/5 e 6/1.

A paulistana venceu o primeiro set, com uma quebra nos detalhes no final após equilíbrio, abriu 3 a 1 no segundo, mas sofreu o empate e uma quebra no fim jogando de forma passiva e com erros. Porém, no terceiro set, ela veio firme, venceu primeiros games pegados e abriu 3 a 0 com duas quebras. Ela teve um game crucial abaixo, mas confirmou e ampliou a vantagem e fechou com um pneu após uma bela curtinha.

Bia Haddad enfrenta na segunda rodada a eslovaca Anna Schmiedlova, 70ª colocada, que derrotou a britânica Katie Boulter.Será o segundo jogo entre elas. Em 2019 a brasileira levou a melhor no saibro rápido de Bogotá, na Colômbia, em dois tie-breaks.