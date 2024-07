Thiago Monteiro e Laura Pigossi perdem e se despedem de Paris

Laura Pigossi (Foto: Divulgação)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 28/07/2024 - 16:18 • Paris (FRA)

Thiago Monteiro e Laura Pigossi perderam na estreia dos Jogos Olímpicos na tarde deste domingo (28), em Paris, na França. A paulistana caiu diante da ucraniana Dayana Yastremska, por 2 sets a 1, com parciais 3/6, 7/5 e 6/0 após 1h59min. Já o cearense foi derrotado para o argentino Sebastián Báez por 2 a 0.

Pigossi foi muito bem no primeiro set segurando bem os ataques da rival, com bolas altas. Ela quebrou cedo, sofreu o empate, tornou a quebrar na metade e fechou. No segundo set equilíbrio total. Yastremska quebrou no 11º game, Laura teve uma chance de devolver, não conseguiu e a oponente empatou o jogo e ganhou muita confiança sendo dominante na etapa final.

A ucraniana encara a colombiana Camila Osorio que surpreendeu a favorita letã Jelena Ostapenko na primeira rodada.

No masculino em simples, Thiago Monteiro foi superado pelo argentino Sebastian Baez por 6/4 6/3 e criticou a qualidade das quadras.

"Peguei uma primeira rodada dura, o Baez vem em um ano muito sólido, é um cara que jogamos várias vezes, conhecemos bem um jogo do outro, sempre é um adversário difícil, hoje ele errou pouquíssimo, estava firme. Eu criei minhas chances, não aproveitei e ele abriu vantagem nas que teve administrou até o final. Cometi alguns erros em momentos cruciais de jogo e acabou tendo os méritos", disse o cearense que levou a primeira quebra no último game do primeiro set e logo no começo do segundo.

Ao ser perguntado sobre as comparações de jogar roland Garros no Grand Slam e nas Olimpíadas, Thiago deixou uma leve crítica sobre as quadras externas do torneio. Ele jogou na quadra 9 neste domingo.

"É diferente jogar uma Olimpíada em Roland Garros apesar da atmosfera ser parecida, os estádios, você está mesmo complexo. Pros jogadores mais tranquilo, mais vazio dentro, menos staff. As quadras, pelo menos as de fora, não estavam na mesma qualidade que é um Grand Slam , mas ao mesmo tempo é sempre especial estar voltando para um dos templos sagrados do tênis, todo mundo se sente bem aqui, todo mundo vem jogando muito bem, primeira rodada de Olimpíada é como se fosse segunda ou terceira rodada de um Slam com jogos bem duros, hoje caiu pro Baez, mas seguimos nas duplas".

Monteiro e Thiago Wild jogam nas duplas contra os cazaques Aleksandr Nedovyesov e Alexander Bublik na estreia.