Resumo das Olimpíadas: veja como foi o dia dos brasileiros nesta quinta (1) em Paris

Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na ginástica artística (Foto: Luiza Moraes/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 20:52 • Paris (FRA)

O Brasil conquistou duas medalhas de prata nesta quinta-feira (1) nas Olimpíadas de Paris. A primeira logo no início da manhã, com Caio Bonfim, na marcha atlética, e a segunda à tarde, com Rebeca Andrade, na ginástica artística. O dia também contou com outros resultados, como vitórias de Hugo Calderano, no tênis de mesa, e Tati Weston-Webb e Gabriel Medina, no surfe. Veja o resumo do dia dos brasileiros:

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

➡️ Caio Bonfim é prata na marcha atlética e consegue medalha inédita para o Brasil

➡️ Léo Gonçalves e Mayra Aguiar perdem na primeira rodada do judô

➡️ Hugo Calderano atropela sul-coreano e disputará medalha inédita no tênis de mesa

➡️ Brasil perde para a Holanda no handebol feminino e se complica em busca de classificação

➡️ Brasil espanta fantasmas contra o Japão e garante vaga no mata-mata do vôlei feminino

➡️ Rebeca Andrade faz história, ameaça Simone Biles, mas fica com a prata nas Olimpíadas

➡️ Keno Marley perde para Mullokjonov e se despede das Olimpíadas

➡️ Tati Weston-Webb desbanca favorita e avança às quartas de final do surfe

➡️ Gabriel Medina elimina João Chianca e avança para as semifinais do surfe