(Paul ELLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 15:31 • Rio de Janeiro

Rebeca Andrade e Simone Biles, duas das maiores ginastas de todos os tempos, se enfrentaram na grande final da ginástica artística, o individual geral. Com alternância de liderança, o duelo entre as titãs foi levado até o último aparelho e decidido nos menores detalhes. Ao fim das quatro rotações, o resultado veio: Simone Biles levou o ouro, a brasileira Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata e a outra norte-americana, Sunisa Lee faturou o bronze. Feito histórico da brasileira.

➡️ Quanto Simone Biles, que venceu Rebeca Andrade, recebeu pelo ouro nas Olimpíadas?

Salto

Rebeca realizou um salto de dificuldade 5.6, com uma excelente execução técnica dos movimentos e aterrissagem cravada. Simone foi logo em seguida com seu salto homologado "Biles II". Apesar do desconto na nota pelo grande passo na aterrissagem, a alta dificuldade do salto de Biles garantiu a ela uma nota espetacular e superior a de Rebeca.

Rebeca Andrade: 15.100

Simone Biles: 15.766

(Foto: Gabriel BOUYS/AFP)

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Barras assimétricas

Foi aqui a maior diferença de desempenho entre as ginastas. Rebeca abriu a segunda rotação com uma série excelente. Houve um pequeno erro de flexão de braço, mas a saída das barras foi quase cravada e não houve nenhum erro significativo.

A série de Biles, pelo contrário, teve um grande erro. A norte-americana precisou fazer uma grande flexão de pernas para evitar um toque no chão, o que caracterizaria uma queda.

(Foto: Loic VENANCE/AFP)

Com o grande desconto da nota de Simone, Rebeca assumiu a liderança por 0.267 ponto, na rotação que marcou o meio da competição.

Rebeca Andrade: 14.666

Simone Biles: 13.733

Trave

Em uma das suas provas mais fortes, Simone Biles executou a série sem nenhum grande erro, mas com dois desequilíbrios aparentes. A estadunidense fez diversos elementos conjugados, ganhando extras de bonificação e fez uma ótima saída do aparelho, chegando com os dois pés juntos.

(Foto: Martin BUREAU/AFP)

Rebeca, por outro lado, teve um desequilíbrio relevante no início da série, mas conseguiu evitar a queda. A brasileira prosseguiu sem grandes descontos de nota e com uma saída quase cravada.

Simone Biles: 14.566

Rebeca Andrade: 14.133

Solo

Antes do início da quarta e última rotação, a distância que separava Simone Biles e Rebeca Andrade era de apenas 0.166, levando a decisão até o solo.

Ao som de "Movimento da Sanfoninha", Rebeca Andrade levantou o público na sua apresentação do dia. A brasileira passou pela prova com muita segurança e limpeza, passando por apenas um grande erro, quando pisou fora da área delimitada para aterrissagem.

(Foto: Paul ELLIS/AFP)

Biles fez o que se esperava dela em seu melhor aparelho: deu show. A norte-americana cumpriu sua série de grande dificuldade sem sofrer nenhuma penalidade e se sagrou a grande campeã olímpica do individual geral da ginástica feminina nas Olimpíadas de Paris 2024.

Rebeca Andrade: 14.033

Simone Biles: 15.066

Flávia Saraiva

Flávia Saraiva foi a outra representante do Brasil na final do individual geral. A ginasta superou a sua colocação na Olimpíada passada, mesmo sofrendo uma grande queda no solo.

No geral, Flávia conseguiu passar muito bem por todas as rotações. Na trave ela fez uma apresentação impecável, superando, inclusive, a nota de Rebeca. Ela também foi muito bem nas barras assimétricas e teve apenas um erro significativo no salto, em sua aterrissagem.

Infelizmente, Flávia sofreu uma queda grande no solo, na aterrissagem após movimento no ar. Apesar do erro, Flávia levou a série até o final com sorriso no rosto, empolgando a plateia. Essa foi a última participação da ginasta nesta edição de Olimpíadas.