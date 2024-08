Olimpíadas: Léo Gonçalves e Mayra Aguiar perdem na primeira rodada do judô

Mayra Aguiar luta contra Alice Bellandi nas Olimpíadas (Foto: Jack GUEZ / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 06:24 • Paris (FRA)

A quinta-feira (1º) de judô não foi feliz para os brasileiros nas Olimpíadas 2024. Leonardo Gonçalves, no masculino até 100kg, e Mayra Aguiar, no feminino até 78kg, perderam suas respectivas lutas ainda na primeira rodada e estão eliminados da briga por medalhas individuais nos Jogos de Paris.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

Léo foi o primeiro a pisar no tatame da Arena Campo de Marte na manhã desta quinta-feira. O judoca enfrentou o atleta dos Emirados Árabes Unidos Dzhafar Kostoev e saiu atrás com um waza-ari do adversário. O brasileiro conseguiu ainda encaixar um golpe para igualar o confronto e levar para o golden score, mas mais uma vez foi derrubado e acabou derrotado pelo emiradense, em decisão polêmica da arbitragem em pontuar o ataque.

Por sua vez, Mayra encarou a líder do ranking mundial Alice Bellandi, da Itália. A estratégia da italiana ficou clara desde o início: entrar com volume para forçar punições por falta de combatitividade à brasileira, mas correu o risco dos falsos ataques. Assim, a luta foi para o golden score em 0 a 0 e, com dois shidos para cada lado, Bellandi conseguiu um waza-ari para avançar de fase.