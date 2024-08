Olimpíadas: Tati Weston-Webb desbanca favorita e avança às quartas de final do surfe

Tati Weston-Webb está nas quartas de final do surfe nas Olimpíadas (Foto: William Lucas/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 17:40 • Teahupo'o (TAI)

A brasileira Tatiana Weston-Webb avançou às quartas de final do surfe nas Olimpíadas de Paris ao bater Caitlin Simmers, uma das favoritas à medalha de ouro. Em Teahupo'o, Tati deu show para cima da norte-americana e venceu por 12,34 a 1,93. Na próxima fase, a gaúcha encara a espanhola Nadia Erostarbe.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Tati começou a bateria com tudo e abriu vantagem logo no início, com duas notas 6,17. Caitlin, por sua vez, não teve a mesma sorte e somou apenas 1,5 e 0,43. A norte-americana de 18 anos venceu três etapas do Circuito Mundial de Surfe neste ano, incluindo a fase de Saquarema, no Rio de Janeiro.

Logo após a vitória de Tati, o duelo entre brasileiras terminou com a vitória de Luana Silva contra Tainá Hinckel. Com disputa apertada, a primeira somou 6,00 (3,5 e 2,5), enquanto a segunda teve 5,93 (3,00 e 2,93). As quartas de final estão previstas para acontecer ainda nesta quinta-feira, a partir das 21h.