Jogadoras do Brasil celebram ponto contra o Japão nas Olimpíadas (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 09:20 • Paris (FRA)

No vôlei feminino, o Brasil conseguiu vitória importante sobre o Japão por 3 sets a 0 (parciais de 25-20, 25-17 e 25-18), pela segunda rodada da fase de grupos das Olimpíadas. O destaque da partida ficou por conta da ponteira Ana Cristina, que deu show na entrada de rede e fez 15 pontos no duelo, passando por uma defesa que costuma causar dificuldades à Seleção.

Com a vitória, as comandadas de José Roberto Guimarães garantiu vaga nas quartas de final, chegando a seis pontos em dois jogos - havia vencido o Quênia na estreia. Agora, enfrenta a Polônia no fechamento das rodadas iniciais, em partida que vale o primeiro lugar do grupo B.

🏐 COMO FOI O JOGO?

Apesar de o Brasil ter vencido pelo placar máximo no vôlei, a partida não foi fácil. Conhecido por ser um time de defesa aguerrida, o Japão protagonizou grandes lances e não deixou a equipe de Zé abrir vantagem cedo no set inicial. No fim, Wada acabou pisando na linha em saque, e deixou a Seleção confortável com 23 a 20 no placar. O ponto seguinte veio de Gabi, em ataque, e Carol, em lindo bloqueio fechou a parcial.

No segundo set, Ana Cristina, que já havia feito ótimo começo de jogo, marcou seis dos primeiros nove pontos brasileiros e colocou a equipe em vantagem de cinco pontos, abrindo 9 a 4. Dali para a frente, foi só administrar; no fim, após ótimas defesas de Nyeme, Roberta ganhou ponto de saque grátis em erro japonês para colocar 2 a 0 em sets.

A parcial final começou também em forte agito. Koga e Hayashi entraram em ação e não deixaram o Brasil disparar no placar de início. Para abrir vantagem, foi necessário que Carol voltasse para a partida em grande estilo, virando bolas no meio de rede e bloqueando as nipônicas. Nyeme nas defesas, Ana Cristina no ataque, Gabi em todas. Brilho coletivo que foi fechado no fim por Tainara, colocando a Seleção de vez no mata-mata.

👀 O QUE VEM POR AÍ?

Já classificadas, as brasileiras voltam às quadras da França apenas no domingo (4). Em confronto de classificadas, a Seleção enfrenta a Polônia às 16h (de Brasília), sem responsabilidade de vencer pela vaga no mata-mata.