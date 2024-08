Olimpíadas: Gabriel Medina elimina João Chianca e avança para as semifinais do surfe

Gabriel Medina em ação no Taiti (Foto: Ed Sloane / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 20:43 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 01/08/2024 - 21:52

Em duelo brasileiro, Gabriel Medina eliminou João Chianca, o Chumbinho, e avançou para as semifinais do surfe nas Olimpíadas de Paris 2024. Após dois dias sem competições por conta do mau tempo, o tricampeão mundial manteve ritmo intenso e está vivo na busca da sonhada e inédita medalha olímpica. Já Chianca, se despede após grande participação em sua primeira edição dos Jogos Olímpicos.

Com o resultado, Medina encara o australiano Jack Robinson, que eliminou o compatriota Ethan Ewing, nas semis. Kauli Vaast, da França, e Alonso Correa, do Peru, também avançaram na competição.

🏄‍♂️ COMO FOI A BATERIA?

Com ondas mais baixas do que nos dias anteriores, Medina e Chianca não puderam aproveitar muito dos tubos, apenas rasgando. Gabriel começou na frente, com uma nota 3.40, já João não conseguiu encaixar uma boa onda de primeira.

Na metade da bateria, Gabriel Medina liquidou o duelo. Primeiro, o tricampeão da WSL pegou uma ótima onda, que rendeu uma 6.67, uma boa nota pelas condições da água. Porém, Medina fez uma ainda melhor, quando pegou um dos raros tubos que apareceu e rendeu a nota 8.10, a melhor do dia.

Chianca não conseguiu reagir e as ondas voltaram a piorar. Medina apenas esperou o tempo passar. Quando a buzina tocou, Gabriel comemorou muito e abraçou João após um grande duelo entre os dois amigos.