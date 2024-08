Keno Marley perde para Mullokjonov e se despede das Olimpíadas

Keno Marley (Azul) e Lazizbek Mullokjonov (Vermelho) (Foto: MOHD RASFAN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 17:30 • Paris (FRA)

Keno Marley perdeu para Lazizbek Mullokjonov, do Uzbequistão, nesta quinta-feira (1º), pela categoria −92 kg, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O brasileiro teve um jogo duro com o adversário, do início ao fim, e venceu por decisão unânime dos juízes.

(Foto: MOHD RASFAN / AFP)

🥊 COMO FOI A LUTA?

A luta começou bem agitada, com os dois boxeadores trocando golpes no primeiro minuto. O uzbeque acertou uma bela esquerda e Keno respondeu da mesma forma. Com a boa atuação do adversário, Marley perdeu o primeiro round por 3 a 2.

No segundo round, Keno começou bem e encaixou uma esquerda. Mullojonov esquivou bem o ataque de Marley e entrou direto na luta. O brasileiro se mostrou cansado em alguns momentos do combate, mas foi se recuperando aos poucos. No entanto, o uzbeque também conquistou o período, de forma unânime.

O terceiro round iniciou com uma sequência forte de Mullojov e Keno precisava nocautear ao adversário para vencer a luta. Os dois lutadores estavam com o semblante de cansaço forte, ambos ficaram na defensiva. Devido o bom desempenho do adversário, Marley foi eliminado da briga pela medalha nos Jogos.