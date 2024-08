Olimpíadas: Hugo Calderano atropela sul-coreano e disputará medalha inédita no tênis de mesa

Hugo Calderano celebra vitória nas quartas de final em Paris (Foto: JUNG Yeon-je / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 06:46 • Paris (FRA)

Hugo Calderano está nas semifinais do tênis de mesa das Olimpíadas 2024. O brasileiro não tomou conhecimento do sul-coreano Jang Woojin e venceu por 4 sets a 0 (parciais de 11-4, 11-7, 11-5 e 11-6) nesta quinta-feira (1º), Arena 4 Paris Sul. Este é o melhor resultado da história do Brasil nos Jogos Olímpicos.

Calderano agora espera o vencedor do duelo entre o suéco Truls Moeregaardh e o egípcio Omar Assar, que acontece ainda nesta quinta-feira (1º), às 16h. Independentemente do adversário, o brasileiro é favorito para avançar à decisão olímpica, já que o número 1 do mundo Wang Chuqin, da China, que estava nesta chave, foi eliminado previamente na segunda fase.

Outro motivo de esperança de medalha para o Brasil é que Calderano só vai enfrentar o francês Felix Lebrun numa possível final. Felix Lebrun. O atleta da casa é o número 5 do ranking mundial, uma posição acima de Calderano, sendo o único mais bem colocado que o brasileiro.

Além do sul-coreano Jang Woojin, Hugo já havia vencido Alexis Lebrun - irmão de Felix -, nas oitavas de final, e Andy Pereira, de Cuba, na primeira rodada. Com a vaga na semifinal, o mesatenista supera a própria marca de Tóquio 2020, quando parou ns quartas, e garante o melhor resultado da história do Brasil nas Olimpíadas. Ele disputará, no mínimo, o bronze em Paris.