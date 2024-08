Bruna briga pela bola em duelo contra a Holanda no handebol (Foto: Aris MESSINIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 06:53 • Paris (FRA)

O Brasil não teve a melhor das atuações contra a Holanda no handebol feminino. Apesar de um começo positivo, as Leoas sofreram a virada para 31 a 24, e se complicaram na briga por uma vaga no mata-mata das Olimpíadas.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

Com a derrota, a Seleção estagnou em quinto no grupo B, com apenas dois pontos, enquanto a Holanda, em segundo lugar, chegou a seis pontos e garantiu classificação às quartas de final.

🤾‍♀️ COMO FOI O JOGO?

Os primeiros dez minutos de partida foram de alto equilíbrio, e nenhum dos times conseguia exercer domínio sobre o adversário. O Brasil, porém, teve a chance de abrir dois gols de vantagem e fazer 6 a 4, mas Samara perdeu um tiro de sete metros, e as europeias deixaram tudo igual em 5 a 5 no contra-ataque.

Dali para a frente, a Holanda despertou no jogo e abriu cinco gols de vantagem, com brilho de Van Wetering. No segundo tempo, a partida não teve mudança de panorama: Tamires foi expulsa por acertar Haggerty com o cotovelo, e a Seleção não conseguiu uma reação. Gabi e Renata chegaram a fazer boas defesas, mas não evitaram a esticada da diferença para sete gols nem a derrota.

➡️ Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no Sportv

👀 O QUE VEM POR AÍ?

O Brasil agora fica de olho nos demais resultados para fazer as contas e tentar ficar entre as quatro melhores equipes de sua chave. O confronto final será diante da Angola, marcado para sábado (3), às 9h (horário de Brasília).