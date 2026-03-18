Venezuela vence EUA e conquista título inédito da Copa do Mundo de Beisebol

Pela primeira vez, a Venezuela conquistou o título da Copa do Mundo de Beisebol ao vencer os Estados Unidos por 3 a 2, em Miami. A decisão foi definida no último inning, com uma rebatida decisiva de Eugenio Suárez, que garantiu a virada e selou a vitória histórica.

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Como foi a vitória inédita?

O lance do título ocorreu na nona entrada. Após empate norte-americano no inning anterior, Suárez conectou uma dupla entre o campo central e o esquerdo, impulsionando a corrida que colocou novamente a equipe à frente. Na sequência, o arremessador Daniel Palencia assegurou o resultado com atuação perfeita, incluindo dois strikeouts.

"Não somos apenas companheiros de equipe, somos uma família", afirmou Suárez após a partida. "Jogamos com paixão porque sentimos a camisa e representamos o nosso país."

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A seleção venezuelana abriu o placar no terceiro inning, com uma corrida impulsionada por Maikel García em jogada de sacrifício. No quinto, Wilyer Abreu ampliou a vantagem com um home run, levando o marcador a 2 a 0 diante de uma torcida majoritariamente favorável aos latino-americanos.

O domínio seguiu com o arremessador Eduardo Rodríguez e o bullpen, que controlaram o ataque dos Estados Unidos até a sétima entrada, limitando o adversário a poucos contatos efetivos.

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A reação norte-americana veio no oitavo inning. Com dois eliminados, Bobby Witt Jr. chegou à base com um walk, e Bryce Harper empatou o confronto ao rebater um home run de duas corridas.

Na entrada decisiva, Luis Arraez iniciou com um walk. Javier Sanoja entrou como corredor, roubou a segunda base e preparou o cenário para a rebatida de Suárez, que definiu o placar.

Apesar de contar com um elenco estrelado, liderado por Aaron Judge, Bryce Harper e Paul Skenes, os Estados Unidos sofreram a segunda derrota consecutiva em finais do torneio e seguem sem título desde 2017.

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Javier Sanoja rouba a segunda base diante da tentativa de marcação de Brice Turang durante o nono inning da final entre Venezuela e Estados Unidos, no loanDepot Park, em Miami, em 17 de março de 2026. (Foto: Megan Briggs/getty images/afp)

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Conquista expressiva

Com a conquista, a Venezuela se torna a segunda seleção latino-americana a vencer a competição, repetindo o feito da República Dominicana, campeã em 2013. A campanha foi marcada por vitórias importantes, incluindo a eliminação do atual campeão Japão nas quartas de final e o triunfo sobre a Itália na semifinal.

Durante a premiação, o técnico Omar López destacou o impacto do resultado e revelou a dedicação da comissão técnica na preparação para a decisão.

Eleito o jogador mais valioso (MVP), Maikel García ressaltou o significado do título. "Tenho orgulho deste grupo e de representar milhões de venezuelanos. Agora, a Venezuela está no topo do beisebol mundial", afirmou.

Torcedor venezuelano celebra com a bandeira após a vitória sobre os Estados Unidos na final do Clássico Mundial de Beisebol de 2026, em Caracas, em 17 de março de 2026, marcando o título inédito do país. (Foto: Juan Barreto/afp)

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