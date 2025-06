Brasil está confirmado na primeira Copa América de Beisebol

A WSBC Américas (Confederação Pan-Americana de Beisebol) confirmou a realização da primeira Copa América de Beisebol, entre os dias 13 e 22 de novembro deste ano, e o Brasil está garantido na disputa. A competição contará com duas sedes, Panamá e México, e terá como participantes as 12 melhores seleções do ranking.

O Brasil integra o Grupo A, ao lado de Panamá, Colômbia, Curaçao, Rep Dominicana e Venezuela, com jogos realizados no Estádio Mariano Rivera, em La Chorrera, no Panamá. As três melhores seleções de cada grupo avançam para a rodada final, que será disputada no México. De acordo com a Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS), há a possibilidade de que a competição garanta vaga para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027.

O Brasil tem um projeto de seleção contínua de beisebol desde o início de 2024, em parceria entre o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e CBBS. O grupo, comandado pelo técnico Tiago Magalhães, se reúne mensalmente para períodos de treinamento, visando a preparação para o ciclo olímpico e observação de atletas.

Em 2025, a seleção brasileira garantiu a vaga para o World Baseball Classic (WBC) de 2026, considerado o Mundial da modalidade. O Brasil fará sua segunda participação na competição, já que havia disputado apenas a edição de 2013.

Beisebol nas Olimpíadas

O beisebol, ao lado do softbol, integrará o programa dos Jogos de Los Angeles 2028. Nas Olimpíadas, as modalidades são combinadas, com o beisebol disputado por homens e o softbol por mulheres. Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram os últimos que tiveram a presença do esporte.

Além do beisebol/softbol, outras quatro modalidades foram aprovadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para Los Angeles: lacrosse, flag football, críquete e squash.

Veja os grupos da Copa América de Beisebol

Grupo A

Panamá

Venezuela

República Dominicana

Colômbia

Brasil

Curaçao

Grupo B

México

Estados Unidos

Porto Rico

Cuba

Nicarágua

Canadá