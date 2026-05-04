NFL anuncia venda de ingresso para jogo no Rio de Janeiro

A NFL anunciou nesta segunda-feira (4) informações importantes sobre o Rio Game 2026, que acontece no dia 27 de setembro. Na data, Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam em partida válida pela semana 3 da temporada regular, às 17h25 (horário de Brasília), no Maracanã.

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A venda de ingressos para o primeiro jogo da liga no Maracanã será dividida em três etapas, sendo duas opções de pré-venda além da geral. A primeira carga de ingressos será comercializada na janela entre os dias 27 (a partir das 10h, horário de Brasília) e 31 de maio (até 17h), exclusiva para associados American Express®.

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A segunda oportunidade será do dia 1° até 5 de junho, repetindo os mesmos horários, dedicada aos clientes XP, sendo o primeiro dia exclusivamente para clientes Legacy e Privilege. As pré-vendas serão em lotes limitados.

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A partir do dia 9 de junho, com início às 10h, os ingressos estarão disponíveis ao público geral. A plataforma de venda, valores e outras informações serão divulgadas em breve. Os fãs podem se cadastrar para receber novidades sobre o jogo por meio do site nfl.com/Rio.

Partida no Rio de Janeiro será o terceiro jogo da liga em território brasileiro (Foto: Divulgação/NFL)

NFL no Brasil

O crescimento internacional é uma prioridade estratégica para a National Football League e seus 32 clubes. Com isso, o Brasil se destaca como o segundo maior público internacional da liga, com mais de 36 milhões de fãs e um escritório oficial no país, em São Paulo, evidenciando seu compromisso contínuo com o mercado.

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O Brasil abriga um extenso calendário de NFL Flag, programa oficial de flag football da NFL, que possibilita que jovens atletas em escolas de São Paulo e Rio de Janeiro joguem nas categorias sub 12, 14 e 15, além de viajarem para torneios internacionais.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Pelo Global Markets Program da NFL, Detroit Lions, Miami Dolphins, New England Patriots e Philadelphia Eagles detêm direitos de marketing no Brasil, apoiando uma série de parcerias de mídia e marca, que segue fortalecendo a presença da liga e sua base de fãs no país.

Com a adição do jogo no Rio de Janeiro, em 2026, o Brasil será palco do terceiro jogo de temporada regular da NFL, pelo terceiro ano seguido, sendo os dois primeiros em São Paulo.