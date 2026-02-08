Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O Super Bowl Halftime Show seleciona nomes de muita relevância para a mundo da música, atraindo milhões de espectadores anualmente. Os shows de intervalo, realizados durante o intervalo da final do campeonato da NFL, evoluíram de simples apresentações a espetáculos grandiosos.

continua após a publicidade

A virada de chave aconteceu de fato em 1993, quando Michael Jackson estabeleceu um novo padrão para as performances que viriam. Foi um verdadeiro show. Um marco na história da música e do entretenimento.

Michael Jackson eletrizou o público em 1993 com um medley de "Jam," "Billie Jean" e "Black or White." Ele encerrou com "Heal the World," cercado por 3.500 jovens, enquanto um globo inflável era posicionado na linha de 50 jardas. Desde então, o formato mudou completamente, se tornando símbolo de honra para os artistas convidados.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Outros shows marcantes do Super Bowl

Rihanna detém o recorde de audiência com sua apresentação em 2023, que ultrapassou a marca de 121 milhões de telespectadores e se tornou o show de intervalo mais visto da história do Super Bowl. Grávida, sem participações especiais e com uma proposta mais minimalista, a cantora apostou no próprio repertório e no impacto simbólico de seu retorno aos palcos após anos afastada.

Já Beyoncé, em 2013, transformou o intervalo em um verdadeiro evento à parte, com mais de 110 milhões de espectadores e um impacto massivo nas redes sociais, incluindo picos de centenas de milhares de tweets por minuto e uma reunião surpresa do Destiny's Child.

continua após a publicidade

O Coldplay, que começou sua carreira em 2000 como grupo de rock alternativo com o hit "Yellow," dividiu o palco com Bruno Mars e Beyoncé no Super Bowl 50 em 2016. Os artistas convidados apresentaram seus sucessos "Uptown Funk!" e "Formation," criando um dos momentos mais memoráveis do evento.

Rihanna choca ao mundo ao fazer "comeback" da carreira musical no Super Bowl (Foto: AFP)

Katy Perry entrou no palco em 2015 montada em um tigre dourado gigante. Durante 12 minutos, ela combinou efeitos visuais e fogos de artifício, mantendo boa performance vocal enquanto dançava de salto alto ou sobrevoava o estádio. Missy Elliott participou como convidada especial, apresentando hits como "Work It" e "Get Ur Freak On."

Paul McCartney foi considerado uma escolha sem erros por parte da NFL para o Super Bowl de 2005. Em um palco em formato de X, o ex-Beatle iniciou com "Drive My Car", seguido por "Get Back", antes de trocar sua guitarra pelo piano para "Live and Let Die." Finalizou com "Hey Jude," momento em que os 84.000 espectadores no estádio Alltel em Jacksonville cantaram juntos o refrão.

The Rolling Stones mantiveram a simplicidade em 2006, apresentando apenas três músicas completas: "Start Me Up," "Rough Justice" e "Satisfaction."

Lady Gaga iniciou sua apresentação em 2017 no teto do estádio cantando "God Bless America" e "This Land Is Your Land", antes de se lançar até o palco para interpretar sucessos como "Poker Face," "Born This Way" e "Bad Romance."

Super Bowl LX

New England Patriots e Seattle Seahawks irão se enfrentar, no domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Super Bowl LX, no Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA). Em um dos maiores eventos anuais dos esportes, a decisão da NFL também terá Bad Bunny, artista mais ouvido do mundo no Spotify em 2025, como atração de intervalo.

➡️ Aposte na vitória do seu time favorito na NFL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável