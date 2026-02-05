NFL no Rio: Dallas Cowboys é confirmado na partida no Maracanã

A NFL anunciou nesta quinta-feira (5) que o Dallas Cowboys será um dos times do Rio Game 2026, disputado no Maracanã, conforme antecipado pelo Lance!. A data do jogo válido pela temporada regular ainda não foi anunciada, contudo, a previsão é que o evento aconteça entre o final de setembro e o início de outubro.

— Estamos orgulhosos de receber o Dallas Cowboys no Brasil para o primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro. Trazer um dos times mais icônicos da liga para o Estádio do Maracanã marca um importante passo no crescimento contínuo do esporte em todo o mundo. Trazer um jogo da temporada regular para o Rio fortalece nossa conexão com uma comunidade vibrante e apaixonada por futebol americano e reforça nosso compromisso de longo prazo com o mercado — disse Luis Martinez, Gerente Geral da NFL Brasil

Esta será a primeira partida da liga de futebol americano no Rio de Janeiro. Em 2024 e 2025, a NFL chegou ao Brasil com partidas em São Paulo, ambas na Neo Química Arena, na primeira sexta-feira de setembro.

Nos confrontos disputados na capital paulista, Philadelphia Eagles e Los Angeles Chargers receberam Green Bay Packers e Kansas City Chiefs, respectivamente. Agora, o Dallas Cowboys está confirmado na terceira partida da liga no Brasil.

O contrato da NFL com o Rio é de, no mínimo, três partidas de temporada regular ao longo dos próximos cinco anos. Isso não impede, contudo, a realização de novos jogos em São Paulo.

Possíveis adversários do Dallas Cowboys

Com a confirmação dos adversários do Dallas Cowboys na temporada regular da NFL 2026/27, a franquia já conhece o leque de possíveis rivais para uma eventual partida como mandante fora dos Estados Unidos. Assim, são nove os possíveis rivais da equipe no Rio Game 2026, caso seja confirmado como o time da casa.

Possíveis adversários do Dallas Cowboys no Maracanã:

• Arizona Cardinals

• San Francisco 49ers

• Jacksonville Jaguars

• Tennessee Titans

• Tampa Bay Buccaneers

• Baltimore Ravens

• Philadelphia Eagles

• Washington Commanders

• New York Giants

