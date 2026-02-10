Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Dados de buscas do Google mostram quais foram os assuntos mais comentados durante o Super Bowl, com destaque especial para Porto Rico, que graças à Bad Bunny, foi um dos temas mais associados ao evento deste ano. O Super Bowl de 2026, disputado no último domingo (9), movimentou não só os torcedores nos Estados Unidos, mas também a internet ao redor do mundo.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🏈Bad Bunny no show do intervalo

O show do intervalo dominou as buscas. A apresentação de Bad Bunny fez o interesse pelo artista atingir o maior nível da história. Entre as pesquisas relacionadas que mais cresceram durante o jogo estiveram "ocasio 64", escrita que estampou o figurino do cantor e "liam ramos", menino equatoriano detido pelo Serviço de Alfândega e Imigração dos Estados Unidos (ICE).

Simulando uma zona rural no gramado do no Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA), o cantor porto-riquenho apostou em uma apresentação simples em "infraestrutura", com pouca pirotecnia e figurinos simples, mas com grande riqueza de significado.

continua após a publicidade

A principal pergunta sobre o cantor foi "o que dizia a bola de futebol do Bad Bunny", enquanto a busca por "artistas parecidos com Bad Bunny" também alcançou recorde.

Entre as músicas de Bad Bunny mais pesquisadas nas últimas 24 horas estiveram "LO QUE LE PASÓ A HAWAii", "El Apagón", "Safaera", "NUEVAYoL" e "DtMF".

continua após a publicidade

Mural do artista porto-riquenho Bad Bunny usando chapéu tradicional 'pava', pintado no bairro de La Perla, em San Juan, Porto Rico (Foto: Jaydee Lee Serrano/AFP)

➡️ Cultura latina, protesto silencioso e Lady Gaga: o melhor do show de Bad Bunny no Super Bowl

⭐Nomes que despertaram maior interesse do público

Entre os jogadores mais procurados ao longo do confronto, todos pertencentes ao Seattle Seahawks, estiveram Jerrick Reed II, Josh Jobe, Uchenna Nwosu, Jarran Reed e Devon Witherspoon.

Outro nome que ganhou destaque foi o de Ricky Martin. O cantor porto-riquenho registrou o maior volume de buscas de todos os tempos, com perguntas como "Ricky Martin é de Porto Rico?" e "qual música Ricky Martin cantou" entre os termos que mais cresceram.

🔎Perguntas mais pesquisadas

Durante a partida, a principal pergunta feita pelos torcedores questionava se já houve um Super Bowl onde o time perdedor não marcou nenhum ponto. Em seguida, a dúvida mais comum foi sobre qual teria sido o Super Bowl com menor pontuação da história.

O impacto social mundial da apresentação de Bad Bunny no Super Bowl

Temas ligados à realidade local também apareceram nas buscas. "Apagão em Porto Rico" foi o termo mais pesquisado sobre falta de energia no último dia, enquanto o furacão Maria teve aumento de 700% nas buscas. Já a palavra "boricua", usada para se referir aos porto-riquenhos, atingiu recorde histórico, e a expressão "alegria boricua" também registrou crescimento.

O "chapéu de palha pava", acessório tradicional da ilha, atingiu o maior nível de interesse da história, impulsionado pelo figurino de Bad Bunny. A pesquisa por "jogador porto-riquenho no Super Bowl" também cresceu, assim como o nome de Federico Maranges, atleta dos Seahawks com origem na ilha.

Segundo os dados, Porto Rico buscou o Super Bowl mais do que nunca e liderou o interesse mundial pelo show do intervalo nas últimas 24 horas, reforçando o impacto cultural da apresentação e do evento para a ilha.

Bad Bunny foi o primeiro latino a se apresentar no intervalo da decisão cantando em espanhol.

Durante o show, bandeiras de todos os países da América latina, que compõe parte da massa de imigrantes que habita os Estados Unidos foram erguidas. Além delas, o cantor entoou o nome dessas nacionalidades, em trocadilho com o ditado popular norte-americano "God Bless America" (Deus abençoe a América).