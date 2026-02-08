Antony Curti analisa primeiro ano de Globo e dá palpite para o Super Bowl LX

Faltam poucas horas para o Super Bowl LX. A decisão da temporada 2025/26 da NFL acontece neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Levi's Stadium, em São Francisco, Califórnia. Às vésperas da decisão, o Lance! falou com o comentarista Antony Curti, da Globo, sobre a decisão entre New England Patriots e Seattle Seahawks.

continua após a publicidade

➡️ Com seis décadas de existência, conheça a história do Super Bowl

O ex-jornalista da ESPN, que chegou à Globo recentemente, analisou como um sucesso o primeiro ano de trabalho no canal. Esta será a primeira vez que Antony Curti irá trabalhar in loco no Super Bowl, e ao abordar a temporada, ele comemorou o fato do esporte está em expansão no Brasil.

— A transição foi a melhor possível. Fui muito bem recebido por uma equipe que já reunia profissionais apaixonados pela NFL e bastante motivados a trabalhar com a liga. Foi um desafio estimulante e acredito que conseguimos desenvolver um trabalho bastante positivo, tanto no sportv quanto nas partidas exibidas gratuitamente para o público na Ge TV — iniciou o comentarista, antes de completar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Desde que comecei a trabalhar com a NFL, meu objetivo sempre foi popularizar o esporte e levá-lo a um número cada vez maior de pessoas, e é exatamente isso que estamos buscando construir. Há um comprometimento muito grande de todos para que a NFL continue sendo tratada com cuidado e relevância. A presença frequente da liga nos telejornais da casa, no 'Fantástico', no 'Mais Você', no ge e em diversos outros espaços é um relexo disso. Poder voltar a trabalhar com o Everaldo, que é um grande profissional, foi um privilégio enorme. Este foi apenas o primeiro ano e tenho certeza de que ainda faremos muito mais pela liga na Globo — concluiu.

Além disso, Curti também apontou o Seattle Seahawks como o favorito ao título do troféu Vince Lombardi desta temporada. Apesar disso, o comentarista não descartou o poder dos Patriots e destacou a temporada de Drake Maye.

continua após a publicidade

Palpite para o Super Bowl

— Seattle novamente tem uma defesa ótima, assim como em 2014. No ataque, porém, as coisas são bem diferentes. O jogo terrestre não é tão forte como aquele do Super Bowl 49 e Russell Wilson cuidou bem melhor da bola do que Sam Darnold neste ano. A única vez neste século que um quarterback liderou a liga em perda de posse (turnover) e mesmo assim ganhou o Super Bowl foi apenas em 2007, com Eli Manning, ironicamente contra os Patriots. Do lado de New England, o ponto em comum é um quarterback jogando em alto nível. O resto do elenco de 2014, contudo, é bem melhor do que o desta temporada. Meu palpite, pela defesa histórica de Seattle e a fragilidade na proteção a Drake Maye, é com Seattle vencendo por 3 pontos — analisou.

🤑 Aposte em jogos do seu time! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Drake Maye, o sucessor de Tom Brady?

— Drake Maye foi decisivo na campanha dos Patriots. Embora a equipe conte com um elenco de apoio consistente, ele superou diversas adversidades, inclusive atuando atrás de uma linha ofensiva que, em alguns momentos, não conseguiu oferecer a proteção ideal. Não por acaso, independentemente de um calendário teoricamente mais favorável enfrentado por New England, Maye figurou como candidato ao prêmio de MVP durante grande parte da temporada. Sem sua presença, é difícil imaginar que os Patriots teriam conquistado o título da divisão, algo que ficou evidente, por exemplo, na surpreendente vitória da Semana 5 contra Buffalo. Ao ter um quarterback especial, as chances de sucesso aumentam significativamente e a evolução de Maye na leitura de jogo e na percepção da pressão ao longo de 2025 foi determinante para a campanha da equipe. Sempre tive expectativas altas em relação a ele, mas o salto de desempenho já em sua segunda temporada foi uma grata surpresa — finalizou.

Globo transmite o Super Bowl

A Globo prepara uma ampla cobertura para a 60ª edição do Super Bowl entre New England Patriots e Seattle Seahawks, deste domingo (8). Sportv e Ge TV exibem ao vivo o duelo, marcado para às 20h30 (de Brasília), enquanto a Globo mostra os melhores momentos da partida e o tradicional show do intervalo, comandado pelo cantor porto-riquenho Bad Bunny, logo após o 'Big Brother Brasil'.

No Sportv, uma hora antes do início da partida, às 19h30, o canal apresenta um pré-jogo especial, comandado pelo narrador Everaldo Marques e pelo comentarista Antony Curti, direto do palco da decisão, com reportagens e entradas ao vivo, além de mostrar a mobilização dos fãs de futebol americano no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Na Ge TV, a cobertura começa às 18h30, duas horas antes do chute inicial, com aquecimento direto do gramado, matérias especiais e notícias atualizadas por Mari Spinelli. Do estúdio, participam do "esquenta" o narrador Rodrigo Lazarini e o comentarista Pedro Pinto. Após a entrega do troféu Vince Lombardi, o trio retorna para acompanhar a celebração do time campeão.