Simeone entra em conflito com jogador do Arsenal após empate na Champions; veja
Treinador reprova atitude de defensor inglês ao fim da partida
Técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone entrou em conflito com Ben White após o empate com o Arsenal, na Champions League. No entanto, a tensão se dissipou rapidamente na entrada dos personagens da partida no vestiário do Riyadh Air Metropolitano.
Na saída do campo, Ben White caminhou por cima da imagem do escudo do Atlético de Madrid, o que causou reação de indignação imediata de Giuliano Simeone. Na sequência, Diego Simeone surgiu para separar o filho, dar tapas nas costas do jogador do Arsenal e iniciar um princípio de confusão.
Rapidamente, Simeone e Ben White foram afastados por outros atletas e membros das comissões de ambos os clubes. Com isso, o conflito não escalonou para uma confusão generalizada, embora o clima de tensão tenha ficado explícito ao fim da partida.
Como foi Atlético de Madrid x Arsenal?
No primeiro tempo, o Arsenal assustou o Atlético de Madrid no início da partida após um cruzamento de Madueke do lado direito na segunda trave em que Hincapie chegou finalizando por cima do gol. Mas os mandantes responderam com grande jogada de Julián Álvarez, que limpou a marcação inglesa e soltou uma bomba de fora da área para grande defesa de Raya. Após um período morno, os Gunners quase abriram o placar com Madueke carregando a bola do lado direito até a entrada da área e chutando com perigo, mas a bola saiu ao lado da meta de Oblak. Na reta final, Gyokeres sofreu um pênalti cometido por Hancko, e o sueco converteu a cobrança com um chute forte aos 43 minutos.
No segundo tempo, o Atlético de Madrid quase chegou ao empate em cobrança de falta com Julián Álvarez, mas a bola bateu pelo lado de fora da rede e enganou muita gente no estádio. Na sequência, Lookman foi acionado por Álvarez pelo lado esquerdo da área e bateu de canhota para defesa de Raya, enquanto Griezmann ficou com o rebote, e a finalização do francês foi travada por Gabriel Magalhães. Aos 10 minutos, os colchoneros chegaram ao empate com Julián Álvarez convertendo uma cobrança de pênalti cometido por Ben White após um toque de mão em chute de Marcos Llorente.
Aos 17 minutos, Griezmann recebeu um passe dentro da área e bateu de primeira, mas a bola carimbou a trave. Na sequência, Julián Álvarez tentou fazer um gol olímpico em cobrança de escanteio, mas Raya impediu a bola de cruzar a linha e desviou pela linha de fundo. Em uma grande chegada do Atlético de Madrid pela direita, Lookman foi encontrado na área, limpou a marcação, mas finalizou para defesa no chão do goleiro espanhol da equipe inglesa. Após ter um pênalti anulado, o Arsenal voltou a assustar os espanhóis em uma chegada de Mosquera pelo lado direito, em que o atleta chutou de fora da área e obrigou Oblak a fazer boa defesa.
