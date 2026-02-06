Nova dinastia? Paulo Antunes palpita no Super Bowl entre Patriots e Seahawks

Conteúdo Especial

New England Patriots e Seattle Seahawks se enfrentam neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), em São Francisco, na Califórnia, pelo Super Bowl LX. Para a ocasião, o Lance! falou com o comentarista Paulo Antunes, da ESPN, sobre a decisão, que promete parar os esportes americanos.

Com a experiência de 15 Super Bowls no currículo, o jornalista destacou que as expectativas são grandes para a decisão desta temporada. Paulo Antunes apontou o Seattle Seahawks como o favorito ao título, mas não descartou a possbilidade dos Patriots surpreenderem.

— O meu palpite é que vai ser um jogo espetacular. Eu espero um jogo decidido talvez por menos de quatro pontos, talvez por um field goal. As duas defesas são fantásticas, incluindo os números da pós-temporada, foram as duas melhores defesas em pontos cedidos nessa temporada. Mas aí você tem o Drake Maye e o Sam Darnold. Seattle é o time favorito aqui, mas a minha expectativa é de um belíssimo espetáculo — disse Paulo Antunes.

Além de dar o palpite para a decisão, o comentarista dos canais ESPN também falou sobre outros aspectos que englobam a partida. Ele comentou sobre o atual momento da carreira de Sam Darnold, dos Seahawks, a possibilidade dos Patriots virarem uma dinastia e relembrou o Super Bowl 49, protagonizados pelas mesmas equipes.

Sam Darnold, QB dos Seahawks

Sobre o quaterback do Seattle Seahawks, Paulo Antunes foi sincero ao avaliar a carreira do jogador. Aos 28 anos, atleta vive o auge da carreira ao conseguir chegar ao Super Bowl. Apesar de momentos de destaque na temporada, Paulo Antunes afirmou que não o considera como um jogador de elite.

— Eu acho ele um quarterback sólido, certamente se ele vencer esse Super Bowl, especialmente dependendo do que ele fizer em campo, vai ser enxergado de uma forma diferente. A gente vê potencial nele, mas também existem muitos erros. Ele liderou a NFL em turnovers nessa temporada. Então se ele for lá e jogar bem, da mesma forma que ele jogou na final de Conferência, aí o Sam Darnold já ganha um respeito totalmente diferente... Ele merece uma consideração diferente, mas um quarterback de elite não — analisou.

Darnold em treino com os Seahawks antes do Super Bowl LX (Foto: Eakin Howard/Getty Images via AFP)

Nova dinastia dos Patriots?

Após sete anos, os Patriots estão de volta ao Super Bowl. Em 2019, a franquia conquistava o último título da dinastia de Tom Brady e Bill Belichick. De lá para cá, a equipe passou por uma restruturação, tendo como destaque na atual campanha a juventude dos principais atletas.

Diante deste cenário, surge a pergunta se a franquia irá, de fato, lapidar os talentos a ponto de construir uma nova dinastia. Para Paulo Antunes, ainda é cedo para abordar o tema.

— Eu não quero usar o termo dinastia, mas certamente eu acho que os Patriots têm tudo para serem competitivos por muitos anos. Eles chegam ao Super Bowl com um quarterback que está em sua segunda temporada na NFL e você tem uma produção impressionante dos seus calouros. Os Patriots ficaram no top 5 na NFL esse ano em snaps de calouros. Quando você tem essa combinação, você fica bem otimista que o futuro também vai ser promissor, mas a gente não pode simplesmente ficar jogando o termo dinastia assim para lá e para cá como se fosse algo normal — comentou.

Reedição do Super Bowl 49

A decisão da NFL de 2026 reedita a final de 2015. Naquele ano, os Patriots venceram os Seahawks por 28 a 24. A partida foi marcada por um dos momentos mais marcantes na história do futebol americano, quando o quaterback Russel Wilson, de Seattle, foi interceptado na linha de uma jarda nos últimos segundos do jogo. Paulo Antunes respondeu se o resultado do passado poderia interferir na decisão desta temporada.

— Já falei com vários jogadores sobre Super Bowl 49 e todos falaram: "Cara, isso daí não entra na equação, não tem nenhum jogador dos Patriots naquele Super Bowl que vai jogar no fim de semana, não tem nenhum jogador do Seattle que atua naquele Super Bowl". "Quando aconteceu, eu tinha 13 anos de idade, então a gente está focado nesse jogo e aquele jogo não tem qualquer peso aqui no nosso preparo ou na nossa mentalidade" — contou.

Passe interceptado de Russel Wilson no Super Bowl XLIX entre Seahawks e Patriots (Foto: AFP)

Carreira

Em uma última declaração, o comentarista da ESPN comemorou a possibilidade de trabalhar em mais uma cobertura do Super Bowl. A edição 60 da decisão da NFL marca a 15ª transmissão de Paulo Antunes.

— Mais um Super Bowl pra mim, então é o 15º. É sempre bom sentir a energia da cidade, se aproximar dos jogadores, é muito bom ter um tempo especial com a equipe, que é uma equipe muito bacana de trabalhar, da ESPN. E hoje eu acho que por ter feito tantos Super Bowls, eu não tenho mais aquela tensão. Tinha uma tensão desconfortável nas primeiras coberturas, querendo produzir, fazer tudo perfeito, e se cobrar, e ficar numa corrida louca, e não comer, e não dormir direito. Hoje eu acho que eu consigo me divertir muito, muito mais. Então, é ótimo — finalizou.