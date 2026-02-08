O New England Patriots será o representante da AFC no Super Bowl LX e enfrenta o Seattle Seahawks neste domingo (8) em busca do sétimo Lombardi Trophy de sua história. Maior campeão, o time da Nova Inglaterra quer voltar ao topo pela primeira vez desde uma reconstrução significativa, mas mais rápida do que o esperado.

Fundado a partir da concessão da oitava e última franquia da American Football League (AFL), em 16 de novembro de 1959, os Patriots construiram uma trajetória que o colocou entre as equipes mais vitoriosas da história da NFL. Originalmente sediado em Boston, o time atravessou diferentes estádios, mudou de nome após a fusão entre AFL e NFL e consolidou sua hegemonia sobretudo entre 2001 e 2018, período marcado por títulos, recordes e presença constante no Super Bowl.

A franquia soma 11 participações em Super Bowls, o maior número da liga. Nove dessas aparições ocorreram após a chegada do técnico Bill Belichick e do quarterback Tom Brady, em 2000. A dupla liderou a equipe a seis títulos, marca que coloca os Patriots empatados com o Pittsburgh Steelers como maiores campeões do Super Bowl.

Entre 2001 e 2018, New England conquistou 16 títulos da AFC Leste em 18 temporadas e não registrou campanhas negativas na temporada regular. Nesse intervalo, a equipe também estabeleceu recordes, como 126 vitórias em um período de dez anos, entre 2003 e 2012, uma temporada regular invicta em 2007, com 16 vitórias, e a maior sequência de vitórias combinando temporada regular e playoffs, com 21 triunfos consecutivos entre 2003 e 2004.

Bill Belichick e Tom Brady, ídolos do New England Patriots, maior campeão do Super Bowl (Foto: Divulgação / NFL)

A vida após Brady e Belichick

Tom Brady deixou o New England Patriots em março de 2020, encerrando uma parceria de 20 temporadas marcada por seis títulos do Super Bowl e abrindo um período de instabilidade esportiva na franquia. Sem o quarterback histórico, o time tentou se manter competitivo sob o comando de Bill Belichick, mas enfrentou dificuldades para encontrar um sucessor à altura e para sustentar o mesmo nível de rendimento.

Entre 2020 e 2023, os Patriots alternaram campanhas irregulares. A principal aposta para o futuro foi o quarterback Mac Jones, escolhido no Draft de 2021, mas o desempenho inconsistente do ataque e a queda de competitividade culminaram no desgaste do trabalho de Belichick. Em janeiro de 2024, após 24 temporadas no cargo, o treinador também deixou o comando da equipe, encerrando definitivamente a era mais vitoriosa da história da franquia.

A saída de Belichick deu início a uma reconstrução mais profunda. Jerod Mayo assumiu como técnico para a temporada 2024, mas o Patriots terminou o ano com uma das piores campanhas da liga, o que levou a nova mudança no comando. Paralelamente, a diretoria reorganizou o front office e passou a estruturar o elenco em torno de um novo projeto esportivo.

O ponto central dessa reconstrução foi o Draft de 2024, quando o Patriots selecionou o quarterback Drake Maye com uma das primeiras escolhas gerais. A partir dali, o clube direcionou decisões de elenco e mercado para o desenvolvimento do jovem jogador. Em 2025, a contratação de Mike Vrabel como técnico e a chegada de reforços experientes ajudaram a acelerar o processo.

O ressurgimento dos Patriots na temporada 2025/26

O New England Patriots viveu uma reviravolta esportiva na temporada 2025/26 e voltou ao protagonismo da NFL após cinco anos de reconstrução. A equipe fechou a temporada regular com 14 vitórias e 3 derrotas, conquistou o título da AFC East e confirmou a retomada de competitividade sob o comando de Mike Vrabel.

O desempenho coletivo foi sustentado por números consistentes. Os Patriots terminaram a temporada entre os dez melhores ataques da liga, com média superior a 26 pontos por jogo. Além disso, a equioe apresentou uma das defesas mais eficientes, figurando no grupo de elite em pontos cedidos. O equilíbrio entre os dois lados da bola foi um dos principais diferenciais da campanha.

No ataque, o destaque foi Drake Maye. Apenas na segunda temporada na NFL, o quarterback consolidou-se como líder da equipe, elevou o nível de produção ofensiva e encerrou o ano como segundo colocado na votação para o prêmio de MVP, atrás apenas de Matt Stafford. A evolução do jogador confirmou a aposta feita no Draft de 2024 e deu identidade ao novo projeto esportivo da franquia.

Fora de campo, o impacto também foi reconhecido. Responsável pela mudança de cultura e pelo salto imediato de desempenho, Mike Vrabel foi eleito treinador do ano, coroando uma temporada que marcou a consolidação do Patriots após o fim definitivo da era Brady-Belichick.

