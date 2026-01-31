menu hamburguer
NBB

AO VIVO: Acompanhe a final da Copa Super 8 no NBB

Equipes se enfrentam em uma final inédita neste sábado (31)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/01/2026
16:48
Atualizado há 1 minutos
Final da Copa Super 8 será entre Pinheiros e Minas (Foto: Divulgação/NBB)
imagem cameraFinal da Copa Super 8 será entre Pinheiros e Minas (Foto: Divulgação/NBB)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A cidade de São Paulo será palco de uma final inédita na Copa Super 8. Neste sábado (31), o Pinheiros recebe o KTO Minas no Ginásio Henrique Villaboim, após as eliminações de Sesi Franca e Flamengo. A partida está marcada para às 17h (de Brasília).

Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Pastre é bloqueado em uma rápida bandeija de contra-ataque

COMEÇA O JOGO!

Pré-jogo: Equipes estão em quadra para aquecimento

A ascensão do Pinheiros na temporada 2025/26 é coroada com a classificação para a grande decisão pela primeira vez. A melhor campanha da equipe paulista havia sido em 2020, quando chegou às semifinais. Na ocasião, a eliminação foi confirmada com a derrota para o Flamengo.

Do outro lado, o Minas já conta com um título do Super 8, conquistado em 2022 ao superar o São Paulo. A única outra decisão alcançada pelo time foi no ano passado, contra o Rubro-Negro. Na ocasião, os mineiros terminaram com o vice-campeonato.

Em sete edições disputadas, apenas uma final do torneio não contou com Flamengo ou Franca. Curiosamente, essa exceção foi justamente a decisão vencida pelo Minas, que rendeu o único título do clube na competição.

Todas as finais da Copa Super 8

2018 - Franca 75 x 79 Flamengo
2020 - Flamengo 73 x 77 Franca
2021 - Flamengo 79 x 71 São Paulo
2022 - Minas 78 x 77 São Paulo
2023 - Franca 76 x 65 Flamengo
2024 - Flamengo 83 x 77 Unifacisa
2025 - Minas 61 x 64 Flamengo

David Sloan em ação no Pinheiros x Paulistano pela Copa Super 8 (Foto: RICARDO BUFOLIN / ECP)
