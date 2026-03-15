Ex-técnico do Vasco que fez denúncia de aliciamento espera justiça: 'Punição exemplar'

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O ex-técnico do Vasco no NBB, Léo Figueiró, foi uma das vozes centrais para jogar luz sob o caso de apostas que abalou o basquete nacional em dezembro de 2025. Partiu do treinador a iniciativa de buscar a polícia para denunciar que atletas vinham sendo aliciados para perder jogos pela competição nacional. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o treinador diz que está no aguardo de que a justiça seja feita.

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— Nada chegou diretamente a mim; eu não fui aliciado e não passei por essa situação. Mas, a partir do momento em que meus jogadores foram abordados, e eu soube quem foi, conhecia o histórico e tinha provas em mãos, não podia me calar. Não foi um "ouvi dizer". Eu busquei os órgãos competentes porque sou totalmente contra essa prática. Agora, aguardo punições de maneira exemplar, pois isso destrói tudo o que construímos em décadas de basquete. Isso é um crime. Em português claro, isso é crime.



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Léo Figueiró acionou a Justiça após dois de seus atletas terem sido aliciados por um homem que atuaria como representante da empresa PHP Management. Ele teria oferecido 6 mil reais para cada um para perderem o jogo contra o Botafogo. O treinador detalhou como tomou a decisão de denunciar.

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— Não podemos permitir que pessoas interessadas apenas em se aproveitar destruam isso. Perder a essência e a imprevisibilidade do esporte é algo muito sério. Por isso, todos os agentes do basquete precisam se unir para atacar esse problema com força. Não podemos, de maneira nenhuma, permitir que o nosso esporte, as nossas carreiras e tudo o que viemos construindo sejam destruídos por pessoas que agem de maneira leviana para se aproveitar.

Além dos jogadores do Vasco, jogadores de outros clubes também teriam sido aliciados. No Rio de Janeiro, partidas envolvendo o Botafogo, também foram investigadas. Já em São Paulo, o foco das apurações recaiu sobre o Rio Claro, onde rumores apontam um esquema operado por Svetozar Popovic, um ex-investidor sérvio. Através do investimento feito por ele, o clube contratou o armador bósnio Marko Rikalo, o ala-armador sérvio Nemanja Simovic e o técnico Slobodan Nikolic. O clube desligou todos os supostos envolvidos com o caso.

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— A partir do momento em que a denúncia foi feita, todos os órgãos competentes foram imediatamente acionados. Eles prontamente acolheram o caso e estiveram ao meu lado. Em nenhum momento me senti abandonado nessa luta pela integridade do nosso basquete.

Léo Figueiró, ex-técnico do Vasco no NBB (Foto: Reprodução/ Instagram)

Leo Figueiró assume cargo interino na Seleção Brasileira de basquete feminino

O treinador comandava o Vasco desde a temporada 2023/24 e deixou o cargo no final de janeiro para se dedicar integralmente à Seleção Brasileira Feminina, atuando tanto na categoria adulta quanto na base.

— É um momento de unir forças por todo o Brasil, porque este é um esporte maravilhoso e com uma história muito linda. O basquete feminino do Brasil é campeão mundial; não é qualquer modalidade. Estamos lidando com um potencial gigantesco e estaremos imbuídos de muita energia e vontade para fazer o basquete feminino brilhar novamente — afirmou o técnico.

Sobre os próximos passos no comando da Seleção, Figueiró detalhou o plano de mapeamento de talentos e o grande objetivo técnico do ciclo.

— Vamos viajar pelo Brasil inteiro e realizar acampamentos (camps) de desenvolvimento. O foco principal, junto a esse trabalho de base, é buscar a classificação para a Seleção adulta nas grandes competições internacionais — concluiu.