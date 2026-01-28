A passagem de um atleta por um clube pode envolver coisas boas e ruins, principalmente se a saída for conturbada. Apesar disso, a relação com a torcida e com pessoas do dia a dia costuma se manter viva, e apenas a saudade fica. Em meio à tradicional "lei do ex", Jordan Williams reencontrou um jovem amigo rubro-negro na vitória do Minas, por 83 a 80, pela Copa Super 8: o torcedor mirim Lionel Messi.

Antes mesmo do início, a partida prometia grandes emoções pelo duelo de astros com seus clubes antigos. Quem levou a melhor, desta vez, foi o Minas, com destaque para Jordan Williams. O norte-americano registrou 20 pontos e terminou o jogo como cestinha. Do outro lado, Franco Baralle, apesar de titular, fez apenas cinco pontos pelo Flamengo.

Fora da quadra, no entanto, um cenário de nostalgia e amizade marcou o reencontro de Williams com o jovem Lionel, amizade construída durante a passagem do jogador pelo Flamengo. A brincadeira de "entre com calma", antes do jogo, foi uma tentativa do rubro-negro de ver seu time classificado. Sem sucesso, ao menos a noite brilhante do ala fez valer a ida ao Maracanãzinho — que rendeu até troca de presentes.

— Jordan é uma pessoa muito querida pela gente, e nos jogos que a gente ia ver do Flamengo eu tinha um contato próximo com ele. Ele sempre tratou a gente muito bem e foi criando um vínculo de amor e amizade entre ele e meu filho. Hoje ele veio aqui, fiquei triste que o Flamengo perdeu, mas feliz por um amigo nosso estar indo para a final. Ele ainda deu esse presentão aí para a gente — contou o pai de Lionel, Douglas Santos, ao Lance!.

Lionel Messi e Douglas Santos com presente de Jordan Williams (Foto: Anna Ramos/Lance!)

A relação de carinho ultrapassou as barreiras geográficas após a saída do jogador para o Minas. Mesmo longe, Jordan segue presente na vida de Lionel pelas redes sociais, com direito até a ligação de vídeo no aniversário do torcedor mirim.

— Na festa do Lionel, eu o convidei. Aí ele disse assim: "Que dia que é a festa? Vai que eu posso voar por um dia". Infelizmente, tinha jogo do NBB, mas ele falou: "Faz o seguinte, vou te dar meu WhatsApp, me faça uma chamada de vídeo para eu poder falar com ele". No dia do aniversário eu fiz a chamada, e o Jordan comentou ainda: "Agora eu posso falar que eu estou na festa" — relembrou Douglas.

Quem é Lionel Messi, figurinha carimbada no FlaBasquete?

Aos seis anos, Lionel já tem todo o elenco do time na ponta da língua. Um amor que começou por influência do pai. Douglas Santos acompanhava o time do coração no futebol, mas, em 2020, passou a acompanhar a NBA. Com uma nova paixão descoberta, começou a assistir também aos jogos do Rubro-Negro no basquete.

Desde então, o esporte tem transformado a vida de Lionel. Ele vive com mielomeningocele, uma condição que afeta a coluna e a mobilidade, mas isso não o impede de se dedicar às atividades físicas. De acordo com o pai, ele pratica esportes por meio da Rede Sarah, uma instituição de referência em reabilitação e atendimento a pessoas com deficiência, que oferece acompanhamento especializado e inclusão em atividades adaptadas.

Como torcedor, o carinho que os jogadores e a comissão técnica do Flamengo têm com Lionel é motivo de gratidão e felicidade para Douglas. É comum, inclusive, acompanhar interações entre Lionel e o elenco rubro-negro, seja nas redes sociais, seja nos jogos.

