Uma cena lamentável aconteceu durante o último confronto entre o Pato Basquete e o Caxias do Sul no início de janeiro deste ano. Após o apito final, os árbitros foram agredidos ainda em uma confusão que precisou de interferência da segurança. A Liga Nacional de Basquete (LNB), então, abriu investigação contra os agressores que foram logo identificados.

O NBB compartilhou as primeiras penalizações no dia seguinte ao incidente, mas o julgamento fora agendado para esta terça-feira (28). Após audiência, a LNB divulgou as punições detalhadas.

Punições definidas

Quatro dirigentes do Pato Basquete foram declarados culpados de suas transgressões e sofrerão diferentes punições. Além deles, a equipe também terá multas a serem pagas.

Marcelo Pastorello (Vice-Presidente e Diretor) – 585 dias de suspensão + R$ 10 mil de multa Daniel Bertol (Diretor) – 585 dias de suspensão + R$ 10 mil de multa Guilherme Augusto Granzotto (Suplente do Conselho Fiscal) – 585 dias de suspensão + R$ 10 mil de multa Alexandro Cassina Knopp (Supervisor) – 3 partidas de suspensão (já cumpridas) Pato Basquete: R$ 16 mil + perda de mando de quadra por 3 partidas (1 já cumprida)

Na época, o Caxias do Sul respondeu ao Lance! apenas lamentando o ocorrido e negando qualquer relação do time com os agressores. A confusão exigiu a intervenção de seguranças e até mesmo de outros torcedores para dispersar os agressores. Embora não tenha tido transmissão, o confronto logo repercutiu através das redes sociais.

Repercussão da agressão

O vídeo das agressões circulou rapidamente nas redes sociais, sendo o único registro disponível, já que a partida não teve transmissão. Internautas levantaram a suspeita de um suposto favorecimento da arbitragem ao resultado final e sugeriram uma possível relação dos invasores com o Pato Basquete – o que foi confirmado pelo NBB.

Relembre como foi a partida

Apesar da turbulência pós-jogo, a partida foi extremamente equilibrada, necessitando de duas prorrogações no quarto e quinto quartos. Em um embate de estratégia, o Caxias do Sul resistiu à pressão e derrotou o Pato Basquete por 91 a 85. Os destaques em pontuação foram Shamell, do Caxias, com 28 pontos, e Horton, do Pato, com 21 pontos.