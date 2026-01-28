Com o apoio da torcida, Pinheiros derruba Franca e vai à final da Copa Super 8

O Pinheiros venceu o Franca por 82 a 79 na noite desta quarta-feira (28) e garantiu uma vaga inédita na final da Copa Super 8. Esta é a primeira vez que a equipe da capital paulista chega à decisão do torneio, contando com o apoio de sua torcida no Ginásio Henrique Villaboim para derrubar o atual campeão.

Pelo Pinheiros, o armador Sloan foi o grande destaque com 22 pontos, seguido por Pacheco, com 11. No Franca, Georginho, com 24 pontos, e Bennett, com nove, foram os cestinhas. Felício e Lucas Dias foram a surpresa da noite após retornarem de lesão e entrarem em quadra por alguns minutos.

A final inédita acontece neste sábado (31), ainda sem horário definido. O Pinheiors busca o título inédito.

Atletas do Pinheiros falam com árbitro durante jogo da Copa Super 8 (Foto: Divulgação NBB)

Como foi o jogo?

1° quarto - Pinheiros 16 x 17 Franca

O início da partida deixou claro o poder defensivo de ambas as equipes, com poucos arremessos convertidos e alto volume de roubos de bola. Apesar da arquibancada lotada e do apoio total ao time da casa, o Franca não se abalou e manteve a intensidade.

Faltando quatro minutos para o fim do primeiro quarto, o pivô Felício e o ala Lucas Dias, que retornavam de lesão, entraram em quadra, mas não anotaram nenhum ponto.

2° quarto - Pinheiros 30 x 27 Franca

Na metade do segundo quarto, o Pinheiros engatou uma boa sequência ofensiva e abriu cinco pontos de vantagem, a maior diferença até então, forçando o pedido de tempo do adversário. O clima esquentou após Djalo forçar o contato na defesa e a arbitragem marcar falta técnica, fazendo com que o Franca retomasse a liderança do placar.

3° quarto - Pinheiros 14 x 16 Franca

Mesmo com a presença reduzida no ginásio, a torcida do Franca fez barulho após o intervalo, impulsionando os visitantes a abrirem nove pontos de vantagem. A reação da casa veio logo em seguida com o armador Sloan e o ala Gregate, que conseguiram empatar a partida antes do fim do terceiro quarto.

4° quarto - Pinheiros 22 x 19 Franca

No último quarto, o jogo ficou mais estratégico, alguns dos principais jogadores com quatro faltas, o que fez com que a defesa ficasse mais cuidadosa. Apesar disso, o Pinheiros conseguiu ser decisivo nos últimos arremessos e venceu o confronto.

