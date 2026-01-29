Djalo, do Pinheiros, exala confiaça para final inédita na Copa Super 8

O Pinheiros escalou uma montanha gigantesca na última quarta-feira (28) ao vencer o Franca por 82 a 79 e garantir uma vaga inédita na final da Copa Super 8, contra o Minas. O ala-pivô Djalo foi um dos destaques da partida e demonstrou confiança para a decisão.

— Vamos entrar ligados, fortes, atentos e não vamos abrir mão da nossa identidade, que foca nos contra-ataques, agredindo o rebote ofensivo e correndo a quadra. Muitos times não estão acostumados com esse ritmo por terem jogadores mais velhos. Por sermos uma equipe jovem, estamos propondo esse desafio aos adversários — comentou o atleta.

A final acontece neste sábado (31), no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, casa do Pinheiros. Djalo também destacou o papel fundamental das arquibancadas para o resultado histórico.

— A torcida faz muita diferença. Nos anos anteriores não tínhamos tanto apoio assim; agora eles nos ajudam e empurram o time. Com eles, podemos chegar longe — concluiu.

Pastre (esquerda) e Djalo (direita) durante partida da Copa Super 8 (Foto: Ricardo Bufolin)

Como foi a semifinal?

O início da partida deixou claro o poder defensivo de ambas as equipes, com poucos arremessos convertidos e alto volume de roubos de bola. Apesar da arquibancada lotada e do apoio total ao time da casa, o Franca não se abalou e manteve a intensidade.

Faltando quatro minutos para o fim do primeiro quarto, o pivô Felício e o ala Lucas Dias, que retornavam de lesão, entraram em quadra, mas não anotaram nenhum ponto.

Na metade do segundo quarto, o Pinheiros engatou uma boa sequência ofensiva e abriu cinco pontos de vantagem, a maior diferença até então, forçando o pedido de tempo do adversário. O clima esquentou após Djalo forçar o contato na defesa e a arbitragem marcar falta técnica, fazendo com que o Franca retomasse a liderança do placar.

Mesmo com a presença reduzida no ginásio, a torcida do Franca fez barulho após o intervalo, impulsionando os visitantes a abrirem nove pontos de vantagem. A reação da casa veio logo em seguida com o armador Sloan e o ala Gregate, que conseguiram empatar a partida antes do fim do terceiro quarto.

No último quarto, o jogo ficou mais estratégico, alguns dos principais jogadores com quatro faltas, o que fez com que a defesa ficasse mais cuidadosa. Apesar disso, o Pinheiros conseguiu ser decisivo nos últimos arremessos e venceu o confronto.

