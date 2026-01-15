O Flamengo entra em uma das semanas mais exigentes da temporada com compromissos decisivos por três competições diferentes. Diante de uma maratona de cinco jogos em 10 dias, a equipe derrotou o Corinthians por 94 a 88 nesta quarta-feira (14). Em entrevista no pós-jogo, o técnico Sergio Hernandez detalhou o planejamento para a Champions League Americas (BCLA), principalmente após a chegada de um novo reforço.

— A gente incorporou um jogador mais para a Champions, mas não temos reforço no NBB. A gente não pode incorporar mais jogadores por causa do regulamento. Então, a gente faz o que pode fazer. Como eu estava falando no vestiário, a partida contra o Obras já começou — disse Hernandez.

O novo jogador comentado por Sergio foi o argentino Ramiro Santiago. Aos 26 anos, o armador chega para reforçar o Flamengo na Champions League Americas, na janela carioca desta semana e na janela argentina no início de fevereiro. O vínculo com o clube pode ainda ser estendido até o fim da competição sul-americana.

O armador argentino tem 1,93 m de altura e acumula passagens por clubes da Argentina, Brasil, Uruguai e Itália na carreira. No basquete brasileiro, o jogador defendeu o Botafogo na temporada 2023/24 do NBB, na qual registrou média de 8,2 pontos por jogo, com destaque para os arremessos de três pontos.

O primeiro contato do armador com o elenco aconteceu na tarde desta terça-feira (13), quando participou de uma sessão de treinos. Apesar disso, como também destacado pelo treinador, Santiago não pôde ajudar a equipe na vitória contra o Corinthians.

Flamengo enfrenta maratona com NBB, BCLA e Super 8

Em um dos momentos mais decisivos da atual temporada, o Flamengo segue com chances de títulos em três torneios, que se cruzam nos próximos dias. O duelo desta quarta-feira (14) contra o Corinthians é o primeiro de cinco jogos em 10 dias. Confira como foi a vitória rubro-negra aqui.

A equipe rubro-negra volta ao Maracanãzinho para enfrentar o Obras, no sábado (17), e o Nacional, na segunda-feira (19), pela Champions League Americas. Três dias depois, o time recebe o Mogi em busca da liderança do NBB. Já no sábado seguinte, dia 24 de janeiro, o primeiro confronto da Copa Super 8 será contra o São José.

Veja agenda de preparação do Flamengo

Durante a entrevista pós-jogo, Sergio Hernandez destacou ainda o planejamento para a semana antes do segundo duelo da "maratona". A equipe rubro-negra tem apenas dois dias para se preparar antes do jogo contra o Obras. Confira a agenda:

Dia 15: Trabalho de recuperação com Bruno Costa, preparador físico do Flamengo. Não haverá treino com bola; Dia 16: Treino leve com bola, focado em estratégia contra os próximos rivais pela BCLA; Dia 17: Flamengo x Obras – 21h (de Brasília); Dia 19: Flamengo x Nacional – 19h10 (de Brasília).