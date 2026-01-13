O Flamengo não poderá contar com o MVP da última edição da Champions League Américas (BCLA) neste ano. Nesta terça-feira (13), o clube da Gávea informou que o armador Alexey Borges passará por procedimento cirúrgico no joelho. Com isso, o argentino Ramiro Santiago chega como novo reforço para o torneio internacional.

Entenda o problema de Alexey, MVP da BCLA em 2025

Alexey Borges retornou dos compromissos com a Seleção Brasileira, no final de novembro, com edema ósseo no joelho. O tratamento conservador inicialmente adotado, com repouso e fisioterapia, não trouxe a recuperação esperada no período de quatro a seis semanas.

Um novo exame confirmou que a evolução foi insuficiente para o retorno aos treinos. O departamento médico do Flamengo optou, então, pela intervenção cirúrgica após constatar que o atleta continuava com dores e limitações em movimentos específicos do basquete.

O armador passará por uma artroscopia com subcondroplastia, técnica que utiliza material biológico para acelerar a reparação óssea. O tempo previsto para o retorno de Alexey às atividades específicas do basquete é de seis a oito semanas após o procedimento.

Novo reforço é anunciado pelo Flamengo para BCLA

Nascido em 16 de março de 1999, na Argentina, Ramiro Santiago chega ao Flamengo com contrato inicial de um mês para a BCLA. O vínculo cobre a janela carioca desta semana e a janela argentina no início de fevereiro, podendo ser estendido até o término da competição sul-americana.

O armador argentino tem 1,93 m de altura e acumula passagens por clubes da Argentina, Brasil, Uruguai e Itália na carreira. No basquete brasileiro, o jogador defendeu o Botafogo na temporada 2023/24 do NBB, na qual registrou média de 8,2 pontos por jogo, com destaque para os arremessos de três pontos.

Agora, no Flamengo, ele usará a camisa de número 24. O primeiro contato do armador com o elenco aconteceu na tarde desta terça-feira (13), quando participou de uma sessão de treinos.