Andrezão celebra primeira convocação para a Seleção brasileira e projeta sonho da NBA

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O excelente momento do Bauru Basket no Novo Basquete Brasil (NBB) rendeu um fruto especial nesta semana. O pivô Andrezão foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira adulta. Aos 24 anos, o jogador colhe os frutos de uma temporada de afirmação e, em entrevista exclusiva ao Lance!, revelou que o chamado representa a concretização de um desejo que nasceu ainda nos primeiros passos no esporte.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Andrezão, pivô do Bauru Basket, lidera a média de pontos e rebotes do NBB 2025/26 (Foto: Reprodução / Instagram)

— A primeira coisa que passou na minha cabeça foi de quando eu jogava na base, que eu sempre sonhei em representar o nosso país, estar entre os melhores jogadores, e hoje esses sonhos estão na realidade — celebrou o pivô.

A ascensão de Andrezão não foi por acaso. O jogador identificou melhorias cruciais em seu jogo que o colocaram no radar do técnico da Seleção Brasileira. Segundo o atleta, o trabalho específico para aumentar seu repertório ofensivo foi o diferencial.

continua após a publicidade

— O que eu acredito que eu evoluí mais nessa última temporada foi o meu arremesso, que não era tão bom como está sendo agora. Estou sendo mais efetivo nessa bola de dois e a minha defesa também. Ainda tenho que melhorar mais ainda, mas esses dois quesitos me ajudaram muito a desenvolver como eu estou desenvolvendo nessa temporada.

Além do crescimento técnico, o pivô fez questão de exaltar a identificação com a cidade. Para ele, vestir a camisa do Brasil levando o nome do Bauru Basket é um marco em sua trajetória profissional.

continua após a publicidade

— Carregar essa bandeira bauruense para mim é um orgulho muito grande, porque a minha maior evolução começou no meu primeiro ano do Bauru e esse ano mais ainda. Então acho que estar com essa bandeira hoje do Bauru e representar a Seleção Brasileira é um orgulho muito grande para mim.

Andrezão, pivô do Bauru, foi convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez (Foto: Reprodução / Instagram)

Apesar de estar vivendo o auge da carreira até aqui, o jovem talento não pretende estacionar. Com os pés no chão, mas o olhar no topo, Andrezão já traçou o próximo objetivo de sua jornada: a liga de basquete mais famosa do mundo.

— Além de jogar na Seleção Brasileira, o meu maior sonho também sempre foi chegar na NBA e poder mostrar um bom basquete lá. Então, acho que esse seria o meu novo impossível. Vou trabalhar para isso, continuar evoluindo, dando o meu máximo para poder chegar lá — finalizou.