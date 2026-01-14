Flamengo derrota Corinthians e volta à liderança do NBB

Após a derrota no primeiro jogo do ano, o Flamengo conquistou uma sequência de duas vitórias no Novo Basquete Brasil (NBB). A partida desta quarta-feira (14) contra o Corinthians terminou com o placar de 94 a 88 para a equipe rubro-negra, que voltou a liderar a tabela da liga nacional.

Como foi o jogo?

O pontapé inicial no placar foi dado cerca de 27 segundos após o início do jogo com uma bola de três de Victão, do Corinthians. Como resposta, o pivô Wesley marcou os primeiros pontos do Flamengo logo em seguida. A partida se manteve acirrada até os três minutos finais do quarto. Em uma sequência de Gueiros, Kayo e Jonathan Luz, o Rubro-Negro abriu uma vantagem de seis pontos e se manteve a frente desde então. O placar terminou em 31 a 22 no primeiro período.

Os erros no segundo quarto se tornaram um problema para as duas equipes, com passes incompletos e baixo aproveitamento. No início, inclusive, foram os lances livres responsáveis por sete dos 15 pontos marcados em ambos os lados. A diferença foi bem administrada pelo Flamengo nesse período, chegando a 12 pontos a frente no placar. Apesar disso, o Corinthians venceu a parcial e fez a desvantagem cair para oito ao fim do período, com placar de 53 a 45.

Flamengo vence Corinthians no NBB (Paula Reis/ Flamengo)

A volta do intervalo ficou nas mãos do Timão, que diminuiu a diferença para apenas quatro pontos. Uma cesta de Cummings, seguida de duas de Negrete e mais uma de Gui Deodato, trouxe o controle para o lado rubro-negro. E, de lá, não saiu mais. Apesar dos repetidos erros que pareciam erro de conexão entre companheiros, o Flamengo voltou a se destacar no período e abriu 17 pontos no placar.

O jogo no Maracanãzinho parecia não fluir tão bem para a equipe mandante no último quarto, enquanto os visitantes cresciam cada vez mais nos dois lados da quadra. Foi com uma bola do perímetro de Clark que o Corinthians abriu a parcial, e não parou mais. Até os três minutos finais, o time paulista havia pontuado o dobro que o Flamengo - 18 a 9.

Neste momento, a torcida rubro-negra enfim apareceu para impulsionar o clube, que respondeu com quatro pontos consecutivos, além de duas defesas impressionantes. A corrida do Timão era boa, mas a vantagem conquistada anteriormente era grande, e a partida terminou por 94 a 88 para o Flamengo.

Flamengo enfrenta maratona com NBB, BCLA e Super 8

Em um dos momentos mais decisivos da atual temporada, o Flamengo segue com chances de títulos em três torneios, que se cruzaram nos próximos dias. O duelo desta quarta-feira (14) contra o Corinthians é o primeiro de cinco jogos em 10 dias.

A equipe rubro-negra volta ao Macaranãzinho para enfrentar o Obras, no sábado (17), e o Nacional, na segunda-feira (19), pela Champions League Americas. Três dias depois, o time recebe o Mogi em busca da liderança do NBB. Já no sábado seguinte, no dia 24 de janeiro, o primeiro confronto da Copa Super 8 será contra o São José.

Fora do torneio sul-americano, o Corinthians terá o Vasco como adversário no sábado (17) pelo NBB. A equipe paulista segue sua tour pelo Rio de Janeiro na segunda-feira (19), quando encara o Vasco. A estreia na Super 8 será contra o Minas no dia 25.