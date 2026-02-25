O basquete brasileiro ganha um novo nome para ficar de olho. Edu Santos, de apenas 16 anos, vive uma semana de fortes emoções. Além de ter feito sua estreia oficial na equipe adulta do Pinheiros pelo NBB, o jovem ala-pivô foi convidado pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) para integrar o período de treinamentos da Seleção Brasileira principal em Belo Horizonte, durante a atual janela FIBA.

Natural de Franca (SP) e com impressionantes 2,06m de altura, Edu carrega o basquete no DNA. Ele é filho dos ex-jogadores Deivisson e Lucineide, e irmão mais novo de Gui Santos, ala do Golden State Warriors na NBA.

Mesmo com o convite, Edu não encontrará o irmão Gui Santos nesta janela em Belo Horizonte, já que a NBA não libera seus atletas para esta fase classificatória. No entanto, o caçula não esconde o desejo de, em breve, dividir a quadra com o irmão vestindo a amarelinha.

Edu Santos estreou no NBB

Sob o comando de Gustavo De Conti no Pinheiros, Edu Santos estreou no time principal na última quinta-feira (19), em um planejamento gradual de transição entre a base e o profissional. Na ocasião, Edu atuou por apenas três minutos e consegui 1 rebote. O Franca ganhou a partida por 80 a 68.

Edu Santos é uma das apostas do Pinheiros no NBB (Foto: Reprodução/ Instagram)

