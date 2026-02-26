A Seleção Brasileira de Basquete enfrenta a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta sexta-feira (27). Com duas vitórias em dois jogos, a equipe entra em quadra na Arena UniBH, em Belo Horizonte, a partir das 19h (de Brasília). A partida será transmitida pela CazéTV, no YouTube.

Seleção busca confirmar liderança

A Brasil tenta confirmar o bom início no Grupo C das Eliminatórias da Copa do Mundo. Ao lado de Colômbia e Chile, a Seleção soma duas vitórias e ocupa a liderança parcial da chave após a primeira rodada.

Em busca de manter o embalo, o time volta à quadra no dia 27 de fevereiro, quando enfrenta a Venezuela. Na sequência, a equipe joga novamente na Arena UniBH, em Belo Horizonte, onde encara a Colômbia no dia 2 de março, em confronto direto que pode consolidar a liderança brasileira.

Ao fim dos seis jogos da primeira fase, a competição segue com o cruzamento dos Grupos C e A – composto por Estados Unidos, Nicarágua, República Dominicana e México. Apenas os três melhores times avançam à etapa seguinte.

Seleção brasileira de basquete disputa eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ FIBA)

Convocados para as Eliminatórias

Na nova lista de Aleksandar Petrovic, divulgada no início de fevereiro, o Brasil mantém seis jogadores que estiveram no título da AmeriCup 2025. A novidade fica com o pivô Andrezão, do Bauru, que fará sua estreia na Seleção. Veja todos os atletas abaixo:

Caio Pacheco - Basquet Coruña-ESP

Rafa Luz - MoraBanc Andorra-ESP

Georginho de Paula - SESI Franca

Pedro Pastre - EC Pinheiros

Zu Junior - SESI Franca

Gui Deodato - Flamengo

Leo Meindl - San Pablo Burgos-ESP

Lucas Dias - SESI Franca

Mãozinha Pereira - Manisa Basket-TUR

Brunão Cardoso - Caixa Brasília

Andrezão - Bauru Basket

Wini Silva - Minas TC

Márcio Santos - Maccabi Tel-Aviv-ISR

Yago dos Santos e Bruno Caboclo eram dois dos nomes convocados que precisavam de autorização de seus clubes para defender o Brasil nesta fase classificatória. Até o momento, apenas o "Monstrinho" teve a liberação confirmada.

