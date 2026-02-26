menu hamburguer
Yago dos Santos consegue liberação para defender Seleção Brasileira

Armador chega como novidade para 1º jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/02/2026
17:37
Yago dos Santos dribla o argentinio Jose Vildoza na final da Americup (Foto: AFP)
Yago dos Santos dribla o argentinio Jose Vildoza na final da Americup (Foto: AFP)
A Seleção Brasileira de Basquete ganhou mais um reforço de peso às vésperas do duelo contra a Venezuela nesta sexta-feira (27). Em meio a preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo, o elenco contará com a adição de Yago dos Santos. O armador chega em Belo Horizonte no mesmo dia da partida.

Eleito MVP da AmeriCup, Yago precisou aguardar a liberação de seu clube, o Estrela Vermelha, da Sérvia. O astro, então, se une aos convocados do Brasil para a janela de jogos do Grupo C contra a Venezuela e a Colômbia.

Convocados para as Eliminatórias

Na nova lista de Aleksandar Petrovic, divulgada no início de fevereiro, o Brasil mantém seis jogadores que estiveram no título da AmeriCup 2025. A novidade fica com o pivô Andrezão, do Bauru, que fará sua estreia na Seleção. Veja todos os atletas abaixo:

  • Caio Pacheco - Basquet Coruña-ESP
  • Rafa Luz - MoraBanc Andorra-ESP
  • Georginho de Paula - SESI Franca
  • Pedro Pastre - EC Pinheiros
  • Zu Junior - SESI Franca
  • Gui Deodato - Flamengo
  • Leo Meindl - San Pablo Burgos-ESP
  • Lucas Dias - SESI Franca
  • Mãozinha Pereira - Manisa Basket-TUR
  • Brunão Cardoso - Caixa Brasília
  • Andrezão - Bauru Basket
  • Wini Silva - Minas TC
  • Márcio Santos - Maccabi Tel-Aviv-ISR

Yago dos Santos e Bruno Caboclo eram dois dos nomes convocados que precisavam de autorização de seus clubes para defender o Brasil nesta fase classificatória. Até o momento, apenas o "Monstrinho" teve a liberação confirmada.

Seleção busca confirmar liderança

A Brasil tenta confirmar o bom início no Grupo C das Eliminatórias da Copa do Mundo. Ao lado de Colômbia e Chile, a Seleção soma duas vitórias e ocupa a liderança parcial da chave após as primeiras rodadas.

Em busca de manter o embalo, o time volta à quadra no dia 27 de fevereiro, quando enfrenta a Venezuela. Na sequência, a equipe joga novamente na Arena UniBH, em Belo Horizonte, onde encara a Colômbia no dia 2 de março, em confronto direto que pode consolidar a liderança brasileira.

Seleção brasileira de basquete disputa eliminatórias da Copa do Mundo
Seleção brasileira de basquete disputa eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ FIBA)

